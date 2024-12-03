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怎麼開的？台南男子疑恍神開車撞上分隔島

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區健康路二段，中華西路口，昨天晚上6點多發生一輛紅車失控撞上分隔島，安全氣囊爆開，男駕駛額頭和手部挫傷。據了解，當時車上僅駕駛1人，可能駕車恍神、分心肇禍。

警方調查，李姓男子（50歲）於昨天晚上6點多駕駛紅色轎車從東向西沿南區健康二路行駛，紅車過了中華西路口突然撞上健康路二段分隔島，還造成分隔島上監視器鏡頭頭受損，李姓男駕駛酒測值為零，額頭和手部挫傷未送醫。因正值下班時間，該路段車流量很 多，轄區台南市警六分局員警獲報到場交管。

至於車禍造成監視器鏡頭頭受損，警方將請廠商估價後再向李求償。台南市警六分局呼籲，行駛道路請用路人務必保持專注、謹慎駕駛，切勿使用手機、分心或疲勞駕車，如遇突發狀況，才能及時因應，降低事故發生的機會。

台南市南區健康路二段，中華西路口，昨天晚上6點多發生一輛紅車失控撞上分隔島，男駕駛額頭和手部挫傷。記者黃宣翰／攝影
台南市南區健康路二段，中華西路口，昨天晚上6點多發生一輛紅車失控撞上分隔島，男駕駛額頭和手部挫傷。記者黃宣翰／攝影

台南 恍神 自撞 車禍

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