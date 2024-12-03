怎麼開的？台南男子疑恍神開車撞上分隔島
台南市南區健康路二段，中華西路口，昨天晚上6點多發生一輛紅車失控撞上分隔島，安全氣囊爆開，男駕駛額頭和手部挫傷。據了解，當時車上僅駕駛1人，可能駕車恍神、分心肇禍。
警方調查，李姓男子（50歲）於昨天晚上6點多駕駛紅色轎車從東向西沿南區健康二路行駛，紅車過了中華西路口突然撞上健康路二段分隔島，還造成分隔島上監視器鏡頭頭受損，李姓男駕駛酒測值為零，額頭和手部挫傷未送醫。因正值下班時間，該路段車流量很 多，轄區台南市警六分局員警獲報到場交管。
至於車禍造成監視器鏡頭頭受損，警方將請廠商估價後再向李求償。台南市警六分局呼籲，行駛道路請用路人務必保持專注、謹慎駕駛，切勿使用手機、分心或疲勞駕車，如遇突發狀況，才能及時因應，降低事故發生的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言