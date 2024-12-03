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又是喪屍煙彈！三重男開車斷片撞燈桿 腳竟還猛踩油門

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重區今天凌晨發生轎車自撞燈桿事故，三重警到場發現肇事的28歲吳男坐在駕駛座上不斷顫抖，手上拿著電子煙且持續踩著油門。警方見狀立即破窗將吳男拉下車逮捕，發現吳男吸食的是依托咪酯喪屍煙彈，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

據了解，28歲吳姓男子今天凌晨2時許開車行經三重區環河南路與成功路口時，因邊開車邊吸食喪屍煙彈導致吳男突然斷片，車輛失控衝撞中興橋下人行道樓梯旁燈桿。三重警方接獲報案趕抵現場，發現坐在駕駛座上的吳男身體不由自主顫抖，且手上持有1支電子煙。警員立即喝令吳男下車，但吳男卻毫無反應，且持續踩壓油門。

警員見狀為避免車輛發生衝撞波及無辜，立即以警棍破窗將吳男帶出車外管束。警方檢測電子煙油後發現呈依托咪酯陽性反應，依法將吳男逮捕，另在車內起獲2包毒咖啡包，詢後將吳男依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢偵辦。

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警方發現吳男持續踩壓油門，且對警方喝令毫無反應立即以警棍破窗。記者黃子騰／翻攝
警方發現吳男持續踩壓油門，且對警方喝令毫無反應立即以警棍破窗。記者黃子騰／翻攝
員警將駕駛帶拖出車外管束防止波及無辜。記者黃子騰／翻攝
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三重 喪屍煙彈 毒品 自撞

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