雲林女議員與助理被逆向車撞上 傷勢曝光恐須顏面重整

雲林縣議員陳芳盈及其陳姓助理11月24日晚間騎車發生車禍，被一輛汽車逆向撞上，陳芳盈與助理均受傷送醫，國民黨立委羅智強一度在臉書請大家集氣，陳芳盈臉書今曝光最新傷勢，除顱內出血、嚴重腦震盪，左眼目前仍近全盲，恐須長期復健，並進行顏面重整手術。

陳芳盈團隊在臉書表示，陳芳盈已脫離險境，「目前顱內出血的部分，已經控制住，無需開刀，但因嚴重腦震盪，至今仍有頭昏現象，伴隨的頭痛，目前仍需要用藥物控制，大部分的時間，仍需保持平躺姿勢，動作太大，仍會暈眩。

左眼視神經的部分，因遭重擊，眼眶有一塊碎骨打到視神經，雖經緊急開刀取出碎骨，但左眼仍近全盲，恐須長期醫療復健。左額、左眼眶因骨裂移位，等左眼及顱內傷勢復原，還需開刀做顏面重整手術。」