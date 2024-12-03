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網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局在今年4月間接獲檢舉，知名網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」涉在網路平台，教學下載非法侵權APP軟體，包括「多选一」、「形狀找不同」25個APP，侵權內容市值超過6億元，檢警近月收網，帶回涉案沈男等3人，3人都坦認涉案，全案依違反著作權法移送後，一人獲1萬元交保，其餘2人無保請回。

刑事局智財大隊偵二隊在今年4月間接獲日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱 CODA）等版權方檢舉，有網紅涉教學、散布盜版影視軟體APP，侵權軟體包括 「多选一」、「形狀找不同」等25種，全案經報請台中、台南地檢署指揮偵辦。

檢警調查，涉案的梁姓男子（40歲），以及沈姓（51歲）、林姓男子（33歲）分別經營「瘋先生」、「電腦王阿達」等網站與YouTube頻道，在台灣頗具知名度，粉絲人數不少。

不過沈男等3人涉在網站、YouTube等網路平台，刊登教學文章，提供盜版影視軟體的下載連結，該批盜版影視軟體是先偽裝成非影視APP的合法程式，騙過蘋果 APP STORE 驗證審核機制上架後，供使用者下載，以此方式吸引瀏覽人數，再以置入廣告，透過點擊率賺取廣告費牟利。

經查，此案查扣多篇 iPhone 隱藏影視APP的文章，兩網紅一共刊登侵權文章53篇（瘋先生32篇、瀏覽人次44萬；電腦王阿達21篇、瀏覽人次10.9萬），總瀏覽人次達55萬，另盜版影視APP侵害台灣及各國電影、戲劇、動漫、綜藝及紀錄片等視聽著作，受侵害範圍多達數百部，經權利人估算侵權市值逾6億元 。

全案蒐證完備後，檢警在今年9月至10月間，分別持台南及台中地院搜索票，前往台中、台南、新竹等地查緝，帶回沈男等3人到案，全案偵詢後將依違反著作權法罪嫌，分別移送台南、台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命梁以1萬元交保，沈、林獲無保請回。

刑事局呼籲，民眾勿使用網路提供相關免費軟體連結，安裝未經安全驗證軟體APP不僅可能淪為資安漏洞，隱私資料遭到外洩風險，也成為侵害著作權法的幫兇，應使用市面上主流合法線上串流影音服務平台觀看，以保障收視品質及服務，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護完善。

刑事局智財大隊破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。圖／刑事局提供
刑事局破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。圖／刑事局提供
刑事局智財大隊破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊破獲沈男等3人涉在網路平台教學民眾下載軟體看盜版。記者陳宏睿／翻攝

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