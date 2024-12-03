影／吸毒逃逸移工遇警拔腿跑 被上銬竟凶性大發襲警遭逮畫面曝

新北市29歲印尼籍失聯移工今天凌晨行經三重區時，巡邏警見其形跡可疑上前盤查，不料印尼男見警竟拔腿狂奔。警追約3百公尺將他攔下，不料印尼男竟攻擊警員企圖逃離，警方立即將他壓制逮捕，詢後依入出國移民法、妨害公務、毒品通緝送辦。

據了解，29歲印尼籍男子來台擔任移工，但2020年時逃逸被通報為失聯移工。今天凌晨12時許印尼男步行經過三重區正義南路時，三重分局警員巡邏經過，見印尼男形跡可疑於是上前盤查，但印尼男見警方出現立即拔腿狂奔。警方隨即尾隨追捕，自正義南路一路追到福裕街後終於將他攔下。

當警方正詢問印尼男身分時，印尼男先向警方供稱自己是失聯移工，不料突然出手攻擊警員企圖逃離，該男子自稱為失聯移工，正當員警詢問男子身分時，該男子突然攻擊員警企圖逃離。2名警員立即將印尼男壓制，並依妨害公務現行犯逮捕，經查該名印尼籍男子為失聯移工，且因毒品罪嫌遭通緝，警方詢後依出入國移民法、妨害公務、毒品通緝移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885