快訊

美超微撤換財務長強調「未涉不當行為」 早盤大漲近14%

東山高中校車送夜自習10學生返家自撞 3送醫學生傷勢曝

震撼！祝文宇獨子接任愛山林總座 甲山林集團二代全面接棒

聽新聞
0:00 / 0:00

德撲賭場被抄2月再開「賭客還變多」 狂扯合法仍遭辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子在台北市中正區開設德州撲克賭場，今年7月才遭警方查緝，日前又回到原處重新開業，警方上月再次上門，查獲李男、荷官、工作人員及賭客等49人，查扣抽頭金、賭資、籌碼等逾3500萬元，詢後分別依賭博罪送辦、裁罰。

警方調查，40歲李男以每月20萬元價格租下中正區延平南路一處民宅，擺放10張賭桌、聘雇美女荷官，在社群平台中加強發文行銷，經常吸引眾多賭客上門，也多次引起民眾檢舉，今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。

台北市警局督察室及轄區中正一分局警方獲悉後再度展開蒐證，11月18日深夜10時許集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人莊男、7名荷官、1名工作人員及40名賭客，查扣抽頭金8萬5800元、賭資64萬6100元、預備現金2萬8500元、籌碼295萬9900元、預備籌碼3188萬3600元，以及監視器、對講機、電腦等證物。

據悉，李男作為賭場實際負責人，堅稱已向內政部申准成立國際德州撲克發展協會，是從事競技活動，並以自製「授權書」宣稱合法，更向民代陳情，部分民代曾特別「關心」案情，李男也不顧賭場才剛遭查緝，兩個月後原地復活，囂張重操舊業。

不過，警方向內政部確認後發現，李男申准成立協會，會址登記在新北市新莊區，中正區尚未申准，另因邱姓房東屢次租房給賭場，難認不知情，全案警詢後依刑法賭博罪將莊男、員工、荷官等9人移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰40名賭客，另依賭博罪將李男、邱男函送北檢偵辦。

今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝
今年7月警方就曾上門查緝，送辦工作人員及賭客30人，未料日前賭場又原地復活。記者李隆揆／翻攝

德州撲克 賭場

延伸閱讀

好賭的山西礦王失聯月餘 傳涉「洗米華」案已被羈押

綽號「發哥」稱星澳有賭場 陳超羣非法吸金8億多…二審今判14年4月

影／北市南京東路商辦大樓藏百家樂賭場 聚賭逾86萬...警破門抓16人

德州撲克賭場隱身北市忠孝東路四段商辦 三度人贓俱獲仍執意開賭

相關新聞

東山高中校車送夜自習10學生返家自撞 3送醫學生傷勢曝

台北市東山高中校車今天晚上載運學生返家發生意外，車輛行經新北市新店區寶興便道時因不明原因發生擦撞，造成車上3名學生受傷。...

金門男緊急後送…一上飛機就閃「異常燈」無法飛 返院宣告死亡

金門一名吳姓男子昨日因心血管疾病送往金門醫院，但須開刀而後送，哪知一上機卻發生機體異常，基於飛安而返院，卻突宣告死亡。金...

雲林台78快速道路死亡車禍 休旅車自撞分隔島1男噴飛不治

雲林縣台78快速道路東向27公里處虎尾往斗南方向，今天下午4時左右發生一起自撞車禍，一輛白色休旅車疑不明原因失控撞上分隔...

嘉義18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞亡

嘉義縣水上鄉18歲葉姓女大生昨天深夜打工返家，騎機車途經嘉朴公路時與1輛大貨車迎面撞擊，女大生被彈飛落地經送醫不治。警方...

男子游泳沉池底14分鐘救起不治 將究責嘉市運動中心救生員

嘉義縣6旬蔡姓男子昨天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底遲遲沒上來，約14分鐘後才被救生員拉上岸，但送醫後仍...

新店晚間驚傳車禍 東山高中校車自撞3學生受傷急送醫

台北市東山高中校車今天晚間8時許滿載學生，行經新店區寶高路時不明原因發生擦撞，造成車上3名學生受傷。新北市消防局獲報派遣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。