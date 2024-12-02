中壢汽車廢零件倉庫大火付之一炬 民眾恐慌湧報案電話
桃園市中壢區山佳二路今天傍晚一棟汽車廢棄零件倉庫突然起火，大火夾雜濃煙竄出一發不可收拾，倉庫一樓鐵皮工廠陷入火災，民眾恐慌，119接獲大量報案電話，消防員趕到滅火，消防局表示，該鐵皮屋放置汽修雜物起火，幸無人員受困，起火原因由火調人員調查中。
桃園市消防局表示，中壢區山佳二路巷子的一棟汽車廢棄零件倉庫，堆放大量回收的汽車零件，現場並無人工作，該倉庫鐵皮屋，今天下午5時52分突然失火，竄出大量火煙，引起周邊民眾恐慌，向119大量通報火警。
消防局第二大隊長戴明杉火速帶領警消61人、消防車24輛及救護車2輛前往搶滅火勢，消防員拉起防火線全力噴水灌救滅火，大約一個小時撲滅火勢，鐵皮屋放置汽修雜物付之一炬，損失及及起火原因將由火調人員進一步調查釐清。
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