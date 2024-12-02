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高雄旗津釣魚搶位爆糾紛 兒子幫老爸出氣烙人痛毆釣友
高雄黃姓男子與兩名曾姓男子在旗津大汕頭漁港釣魚時，因搶位發生糾紛，39歲曾男遭黃男兒子夥同另2人痛毆，鼓山警分局獲報後到場，黃男及其子等4人已逃逸，後循線將4人查緝到案，全案朝傷害罪、妨害秩序罪移送法辦。
警方表示，遭毆曾男原先於事發地點釣魚，昨天下午1時許， 59歲黃男突然卡位在曾男旁邊下竿，雙方因此產生口角衝突。
黃男返家後，打電話給其26歲兒子抱怨，其子為了幫老爸出口氣，便夥同27歲孫姓、40歲葉姓友人返回原處理論。
黃男路上看見鐵棍，便隨手撿起攜帶，看見曾男後立即與孫男、葉男上前毆打曾男，雙方產生肢體衝突，黃男頭皮有撕裂傷、右手掌受傷；曾男右手腳、臉部擦挫傷，分別送醫治療後無已大礙。
警方獲報後到場，動手的黃男一夥已鳥獸散，後循線於6小時內將黃男及其父共4人全數帶回偵辦，全案依傷害罪、妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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