影／台南鐵皮屋工廠失火 疑燒金紙不慎波及雜物、機車

台南市南區永成路二段1060巷內一間鐵皮屋工廠外，今天傍晚6點多突起火燃燒，消防人員和義消到場後拉水線滅火，現場燒毀一輛機車和大批雜物，初步研判可能有人在外燒金紙後不小心引燃雜物釀災，真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

「南區永成路工廠火災，請派員來前搶救！」 今天傍晚6點25分，台南市消防局救災救護中心接獲報案，永成路二段1060巷內一間鐵皮屋工廠失火。