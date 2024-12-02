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影／台南鐵皮屋工廠失火 疑燒金紙不慎波及雜物、機車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區永成路二段1060巷內一間鐵皮屋工廠外，今天傍晚6點多突起火燃燒，消防人員和義消到場後拉水線滅火，現場燒毀一輛機車和大批雜物，初步研判可能有人在外燒金紙後不小心引燃雜物釀災，真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

「南區永成路工廠火災，請派員來前搶救！」 今天傍晚6點25分，台南市消防局救災救護中心接獲報案，永成路二段1060巷內一間鐵皮屋工廠失火。

德興消防人員到場發現是一樓鐵皮屋工廠外，燃燒物質機車一輛及雜物，燃燒面積約2平方公尺。消防人員說，可能有人在外燒金紙後不小心引燃雜物釀災，造成停在屋外機車皮被波及，但沒有人受傷。至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市南區永成路二段1060巷內一間鐵皮屋工廠外，今天傍晚6點多突起火燃燒，消防人員和義消到場後拉水線滅火，現場燒毀一輛機車和大批雜物。圖／民眾提供
台南市南區永成路二段1060巷內一間鐵皮屋工廠外，今天傍晚6點多突起火燃燒，消防人員和義消到場後拉水線滅火，現場燒毀一輛機車和大批雜物。圖／民眾提供

台南 消防人員 火災 金紙

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