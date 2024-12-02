金門男緊急後送…一上飛機就閃「異常燈」無法飛 返院宣告死亡

金門一名吳姓男子昨日因心血管疾病送往金門醫院，但須開刀而後送，哪知一上機卻發生機體異常，基於飛安而返院，卻突宣告死亡。金門衛生局表示，已要求廠商說明並處理，也檢討機制；安捷航空也說，這是第一次發生，是感應器過敏所致，已要求原廠協助，避免未來再有類似情況。

吳姓男子昨上午送醫至金門醫院，經查有主動脈剝離情形，但因醫院無法開刀，因此也啟動緊急後送機制，不過當吳上機後，駕駛卻發現電機燈號異常，無法起飛，基於飛安考量又趕緊將吳送回醫院，但到院後卻因心律異常，經急救仍於當天下午1時宣告死亡。

衛生局說明，金門醫療後送由「安捷航空」提供服務，去年值勤就發生過一次紀錄器燈號異常，今年則是第一次發生燈號異常；安捷昨下午排除故障並與原廠聯繫，判斷發電機沒有異常，是發電機感應器過度敏感，已要求安捷與原廠溝通調整軟體設定，避免日後再發生類似情況。

衛生局表示，安捷已依民航局規定每日測試，但仍要求安捷務必執行引擎儀表更為安全確實的測試流程；依雙方捷契約內容，安捷應在發生事故後3日內檢附航空器異常狀況、日後策進作為等，今已發函要求安捷盡速說明並加以妥處。

衛生局指出，將統籌協調安捷與金門醫院急診室全面檢討現行機制，提升緊急醫療後送效率與安全，同時優化急診醫療量能及流程，使整體運作更加順暢，確保病患在緊急情況下能獲得適切醫療救援服務。

安捷也說，這次發現NTO（No Take-off，不可起飛）燈號亮起後，機務人員隨即拆卸檢查，在清潔並重置感應器後，NTO燈號熄滅，於同日恢復正常備勤，經查這次突發狀況並未有任何部件故障，經與飛機原廠討論，應是感應器過於敏感所致。

安捷強調，這次是NTO燈號首次發生異常，未有其他前例；當NTO燈號亮起，屬於「不適航項目」，基於飛安考量，依規定禁止起飛，因此也隨即著手檢查。為盡可能確保醫療後送任務順利，原廠技術人員將來台提供技術協助，並更新軟體更新，盡力避免燈號異常的狀況發生。此外，也將加強每日起飛前例行檢查，也會每日開車（啟動發動機）檢查系統。