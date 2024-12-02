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女高中生遭外籍男施暴 議員批：國際學校不受北市規範？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
受暴的女高中生。圖／鍾沛君服務處提供
受暴的女高中生。圖／鍾沛君服務處提供

台北市士林一所國際學校，被爆女高中生遭外籍男高中生勒掐脖子，學校的校案機制卻慢半拍，使得男方事後試圖聯繫女方家屬，國民黨議員鍾沛君指，警方要求到案說明時，男方家人竟以出國度假為由缺席，質疑外國學校不受北市法規限制。蔣萬安裁示，要求警局在這周要當事人到案。

鍾沛君今天在議會總質詢時指出，近期接獲民眾陳情，在士林一間很多歐洲人念的學校，一名16歲的女高中生遭到同所高中的前男友毆打，從照片可見，女方脖子遭掐住留下紅色烙印，若是發生在校外，可能造成生命危險。

離譜的是，鍾沛君說，校方第一時間是選擇通知男方家長，並將男方帶回家，下午才通知女方家長，甚至是晚上才送醫驗傷、報警，報案陸續用到深夜11點多，警方也沒有辦法拿到學校監視器。

鍾沛君說，學校這段時間完全沒有啟動校園安全機制，男方更在星期四動手後，當周的星期六便假借公益服務，主動聯繫女方及家屬，希望約女方出去，「這完全違背現行不可以和被害人及家屬聯繫的規定。」

鍾沛君也說，警局近期約談到案，由於男方為外國人，因此由外交部聯繫某國駐台辦事處，再聯繫到男方家人，不料回覆說下星期再去，因為要先去杜拜度假，「是要等到玩高興後再回來說明嗎？如果直接回母國不回來怎麼辦？」

鍾沛君質疑，現在就是要學校依法提供監視器，但學校不提供，依法報案，校方也沒有報案，「難道外國人經營學校，在中華民國、台北市土地難道不用受到約束？」校安制度明顯生鏽。

女方家長也透過錄音檔控訴，在驗傷之後學校沒有任何動作，難道是國籍上的差異？對方反正是外國人所以不怕，不用受到法律制裁嗎？萬一突然來家中堵女兒怎麼辦？

蔣萬安表示，會請教育局、警察局依法做處理，違法就該開罰，警察局一定要在這周請當事人來說明，「依法調查，也會要求校方召開學校懲處委員會，該懲處就要懲處。」

教育局長湯志民表示，學校在11月28日進行校安通報，這周會約雙方家長來了解後，進行後續會議；如果辦學不力，市府可以督導學校，因為設置撤銷是歸教育局鎖管，目前尚未碰到類似狀況，但處理不當屬於督導問題。

社會局長姚淑文補充，該個案可申請保護令，但以往經驗難以涉及到限制出境，不過如果依照片所示，雙手勒掐，可能是行為人情緒失控，建請學校讓行為人因精神就醫處置。

男方傳訊息。圖／鍾沛君服務處提供
男方傳訊息。圖／鍾沛君服務處提供

台北市議員鍾沛君今天在議會質詢。記者邱書昱／攝影
台北市議員鍾沛君今天在議會質詢。記者邱書昱／攝影

外國人 教育局 鍾沛君

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