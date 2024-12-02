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18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞飛身亡

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嘉義18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉18歲葉姓女大生昨天深夜打工返家，騎機車途經嘉朴公路時與1輛大貨車迎面撞擊，女大生被彈飛落地經送醫不治。警方偵訊後，大貨車陳姓駕駛將依過失致死罪嫌送辦。

警方表示，就讀大學的葉女平時打工貼補家用，昨天深夜打工結束騎機車準備返回嘉義縣水上鄉住家，深夜11點30分左右，她騎機車經由嘉朴公路在22.2公里處的路口待轉區準備左轉進入鄉間道路，不料，當場被輛由西往東方向行駛的大貨車迎面撞上。

葉女人車當場被撞擊彈飛至遠處落地，消防救護人員獲報趕到現場，葉女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經救護車緊急送醫，因頭部鈍傷、氣血胸、腹內出血等傷勢，於今天凌晨1點3分宣告不治。

警方調查，大貨車駕駛30歲陳男酒測值為零，調閱監視器畫面，現場路口有紅綠燈標誌，但事故發生時為閃光號誌，當時大貨車疑超速行駛，警方偵訊陳男後，將依過失致死罪嫌送辦。

機車情境示意圖。圖／Ingimage
機車情境示意圖。圖／Ingimage

嘉義 大學生 打工 機車騎士 車禍 過失致死

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