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雲林台78快速道路死亡車禍 休旅車自撞分隔島1男噴飛不治

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣台78快速道路東向27公里處虎尾往斗南方向，今天下午4時左右發生一起自撞車禍，一輛白色休旅車疑不明原因失控撞上分隔島，再撞上護欄，一名男子被拋出車外，疑似休旅車駕駛，雲林縣消防局獲報到場，該名男子年約30歲，頭顱重創已明顯死亡未送醫，確切車禍發生原因待調查。

【中央社／雲林縣2日電】

雲林消防局今天下午4時許接獲民眾報案，台78線東向27公里處車禍，1男腦漿外溢、明顯死亡；警方指出，疑自撞釀禍，確切肇因待釐清，正值下班時間，車流回堵數公里。

雲林縣消防局表示，今天下午4時許接獲民眾報案指稱，台78線東向27公里處發生車禍，有人受傷。

救護人員趕抵現場，1名約30歲男性躺內線車道，腦漿外溢，明顯死亡，而轎車則在路肩，車體零件散落一地。

斗南警分局指出，此男子疑自撞釀禍，確切事故原因尚待釐清；由於正值下班時間，車禍事故佔據內側車道，目前僅單線通行，車流回堵數公里。

雲林縣台78快速道路東向27公里處虎尾往斗南方向，今天下午4時左右發生一起自撞車禍，一輛白色休旅車疑不明原因失控撞上分隔島，再撞上護欄，一名男子被拋出車外，當場死亡。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣台78快速道路東向27公里處虎尾往斗南方向，今天下午4時左右發生一起自撞車禍，一輛白色休旅車疑不明原因失控撞上分隔島，再撞上護欄，一名男子被拋出車外，當場死亡。記者陳雅玲／翻攝

休旅車 車禍 雲林

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