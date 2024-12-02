雲林北港連傳兩人跳溪 傍晚尋獲一名女大學生遺體

冬至將屆天氣轉冷，雲林縣北港溪最近卻接連發生有人跳溪事件，繼上周發生一婦女在北港溪軍功段跳溪身亡，今天接連發生疑有兩人跳溪，消防隊疲於奔命，從上午沿溪搜尋到今天傍晚終於找到一名女大學生，將持續到今晚再搜尋另一人。

雲林縣北港溪位於雲嘉交界，上周（11月26日）獲報疑有人在北港溪軍功段投河，警方獲報趕到現場，在岸邊消波塊發現一只女皮包，經消防隊漏夜搜尋，終在附近岸邊尋獲這名年約50歲的婦女屍體，交由家屬善後。

今天上午消防隊獲報，指一名在雲林縣就讀科技大學的女大學生（19歲），昨晚自行從虎尾搭車到北港，並和家人失去聯絡，其父母從新北市漏夜趕赴雲林，找不到女兒，即向北港警方報案協尋。

北港警方從各路口監視器的客運班車一路追蹤，發現這名女大學生在北港下車後，往北港大橋方向走去，除出動尋找之外，也通報北港消防分隊今天一早出動救生艇沿著北港溪往下游段搜尋。

經一整天搜尋，今天傍晚終在北港溪下游段靠近水林鄉的河段找到這名女大學生，據了解，這名女大生前兩天曾向家人透露心情不好，原因待查，警方已通知家屬前往處理。

當消防隊忙於搜救這名女大學生之際，又接獲報案，指有一名五十多歲的男子，也在今天上午失蹤，有人看見這名男子曾在北港大橋出現後不久即不見人影。

消防人員在尋找女大生的同時也沿溪搜尋這名男子但一直無所獲，直到傍晚找到一浮屍並確認是女大學生，消防隊仍持續搜尋失蹤男子，預計至到今晚才會撤隊。

警方指出，接獲男子家人報案後，調閱各路口監視器仍在比對中，目前尚無法確認是否也有跳溪，不過搜尋行動仍將持續進行。

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