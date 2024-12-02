快訊

三陽退出車輛公會董座親發聲 吳清源重申「強烈不滿」：令人遺憾

扣押京華城土地裁定再度遭撤銷 高院：北院理由沒說清楚

18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞飛身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林北港連傳兩人跳溪 傍晚尋獲一名女大學生遺體

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

冬至將屆天氣轉冷，雲林縣北港溪最近卻接連發生有人跳溪事件，繼上周發生一婦女在北港溪軍功段跳溪身亡，今天接連發生疑有兩人跳溪，消防隊疲於奔命，從上午沿溪搜尋到今天傍晚終於找到一名女大學生，將持續到今晚再搜尋另一人。

雲林縣北港溪位於雲嘉交界，上周（11月26日）獲報疑有人在北港溪軍功段投河，警方獲報趕到現場，在岸邊消波塊發現一只女皮包，經消防隊漏夜搜尋，終在附近岸邊尋獲這名年約50歲的婦女屍體，交由家屬善後。

今天上午消防隊獲報，指一名在雲林縣就讀科技大學的女大學生（19歲），昨晚自行從虎尾搭車到北港，並和家人失去聯絡，其父母從新北市漏夜趕赴雲林，找不到女兒，即向北港警方報案協尋。

北港警方從各路口監視器的客運班車一路追蹤，發現這名女大學生在北港下車後，往北港大橋方向走去，除出動尋找之外，也通報北港消防分隊今天一早出動救生艇沿著北港溪往下游段搜尋。

經一整天搜尋，今天傍晚終在北港溪下游段靠近水林鄉的河段找到這名女大學生，據了解，這名女大生前兩天曾向家人透露心情不好，原因待查，警方已通知家屬前往處理。

當消防隊忙於搜救這名女大學生之際，又接獲報案，指有一名五十多歲的男子，也在今天上午失蹤，有人看見這名男子曾在北港大橋出現後不久即不見人影。

消防人員在尋找女大生的同時也沿溪搜尋這名男子但一直無所獲，直到傍晚找到一浮屍並確認是女大學生，消防隊仍持續搜尋失蹤男子，預計至到今晚才會撤隊。

警方指出，接獲男子家人報案後，調閱各路口監視器仍在比對中，目前尚無法確認是否也有跳溪，不過搜尋行動仍將持續進行。

警方提醒珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

雲林縣北港溪今天連傳疑有兩人跳溪，消防隊出動全面搜尋，在尋獲女大學生遺體後，再持續搜尋一名中年男子。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港溪今天連傳疑有兩人跳溪，消防隊出動全面搜尋，在尋獲女大學生遺體後，再持續搜尋一名中年男子。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港溪今天連傳疑有兩人跳溪，消防隊出動全面搜尋，在尋獲女大學生遺體後，再持續搜尋一名中年男子。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港溪今天連傳疑有兩人跳溪，消防隊出動全面搜尋，在尋獲女大學生遺體後，再持續搜尋一名中年男子。記者蔡維斌／翻攝

北港 大學生 消防隊

延伸閱讀

雲林被詐金額僅1成有機會拿回 受害者現身說法：一開始每天都有賺

活化雲林斗六舊城區 雲中街日式警察局宿舍修復今動工

雲林虎尾公安立體停車場完工 試營運、開幕時間表曝光

濁水溪揚塵、擴散不佳 雲林崙背掛空污旗

相關新聞

雲林台78快速道路死亡車禍 休旅車自撞分隔島1男噴飛不治

雲林縣台78快速道路東向27公里處虎尾往斗南方向，今天下午4時左右發生一起自撞車禍，一輛白色休旅車疑不明原因失控撞上分隔...

嘉義18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞亡

嘉義縣水上鄉18歲葉姓女大生昨天深夜打工返家，騎機車途經嘉朴公路時與1輛大貨車迎面撞擊，女大生被彈飛落地經送醫不治。警方...

男子游泳沉池底14分鐘救起不治 將究責嘉市運動中心救生員

嘉義縣6旬蔡姓男子昨天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底遲遲沒上來，約14分鐘後才被救生員拉上岸，但送醫後仍...

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

台中市消防局在今天中午12時許獲報，東區LaLaport賣場傳出有六旬謝姓女員工，在賣場地下室理貨時昏倒，救護車到場時，...

影／吸食喪屍煙彈開車上路 竟開進對向車道在車內睡著了

江姓男子涉嫌吸食「喪屍菸彈」毒品，今天上午開車時精神不濟，並駛入對向車道，還好車速不快，對向7輛機車避開，最後擋住對向計...

醫療專機燈號異常！6旬男赴金門醫院求醫「啟動後送」 無法起飛返回不治

60歲吳姓男子昨天上午因心血管疾病送金門醫院，因金醫無法處置啟動後送機制；病患登上專機時卻發生燈號異常無法飛行，病患送回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。