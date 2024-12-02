男子游泳沉池底14分鐘救起不治 將究責嘉市運動中心救生員

嘉義縣6旬蔡姓男子昨天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底遲遲沒上來，約14分鐘後才被救生員拉上岸，但送醫後仍不治，今天檢警相驗，將於4日解剖查明死因。

檢警調查，住民雄鄉62歲蔡男昨天晚間前往嘉義市國民運動中心游泳，晚間6點32分被發現沉在游泳池底，吳姓救生員緊急將蔡男拉上岸，並進行急救措施，直到消防人員到場。

消防人員趕到現場時，蔡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救仍宣告不治。

檢警調閱現場監視器畫面，發現蔡男是晚間6點18分沉入水底，直到6點32分才被發現

地檢署表示，蔡男沉入游泳池底至被發現時間，間隔約14分鐘，死因係身體疾病、意外溺水或救生員沒有第一時間發現？要解剖才能釐清確切原因。