聽新聞
0:00 / 0:00
男子游泳沉池底14分鐘救起不治 將究責嘉市運動中心救生員
嘉義縣6旬蔡姓男子昨天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底遲遲沒上來，約14分鐘後才被救生員拉上岸，但送醫後仍不治，今天檢警相驗，將於4日解剖查明死因。
檢警調查，住民雄鄉62歲蔡男昨天晚間前往嘉義市國民運動中心游泳，晚間6點32分被發現沉在游泳池底，吳姓救生員緊急將蔡男拉上岸，並進行急救措施，直到消防人員到場。
消防人員趕到現場時，蔡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救仍宣告不治。
檢警調閱現場監視器畫面，發現蔡男是晚間6點18分沉入水底，直到6點32分才被發現
地檢署表示，蔡男沉入游泳池底至被發現時間，間隔約14分鐘，死因係身體疾病、意外溺水或救生員沒有第一時間發現？要解剖才能釐清確切原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言