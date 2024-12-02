花蓮男子自撞分隔島車頭遭撞爛 副駕婦人頭胸傷重不治

花蓮年約78歲的陳姓老翁昨天中午駕駛汽車，附載朋友62歲邱姓婦人，沿著台9線北上，沒想到行經壽豐鄉中山路一段、溪口路時，不慎自撞中央分隔島，兩人受到輕重傷送醫急救，其中邱婦因頭部與胸部傷勢嚴重，今天中午宣告不治，車禍原因有待警方釐清。

昨天中午12時許，陳姓老翁駕駛的汽車，邱姓婦人坐在副駕駛座，卻在行經壽豐鄉中山路一段、溪口路一處巷口時，汽車突然失控自撞中央分隔島，由於撞擊力道過大，汽車車頭半毀，零件掉落散落一地，引擎的機油流出來，安全氣囊也爆開。

發生車禍後，陳、邱2人分別受到輕重傷，其中邱婦失去呼吸心跳，警消接獲民眾報案後，趕往現場搶救，在附近居民的協助下，分別將兩人救出後，送往花蓮慈濟醫院急救。