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高雄4.9星評知名火鍋店疑遇詐欺！女稱吃了不適要賠償 老闆報警結局超展開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市擁有Google4.9顆星評價的知名火鍋店疑遇詐欺碰瓷，一名女性消費者稱4個月前到店消費，吃完感覺身體不適，要求賠償；店家要求提證明，她卻掛電話，老闆求助警方；未料，女子聽到對方是警察，改口稱「沒事，誤會一場」，隨即掛電話。

這家位於高雄市林森一路知名火鍋店飢餓小唐經典鍋物，開店剛好一年，業者曾在臉書官網張貼富邦悍將有「國防部長」之稱的張育成到店消費的貼文，中華隊獲2024世界棒球冠軍時，也貼出優惠活動。

今傳出店家接獲疑詐欺碰瓷的電話，一名女性消費者來電向店家表示，4個月前曾到店吃火鍋，吃完後感覺身體不適，要求賠償；老闆得知後，向女子委婉要求是否能提出消費證明，不用診斷證明，就可全額退費，但女子未接受即掛上電話。

老闆越想越不對，求助新興警分局中山路派出所，警方協助老闆和女顧客聯繫，但女子聽到電話詢問的人是警察，隨即改口稱，只是反映食材問題，誤會一場，令店家傻眼；後店家向警方表示，不願追究。

警方呼籲，民眾或店家如接獲可疑來電，可向警方尋求諮詢協助釐清，以免荷包受損。

高雄4.9顆星評價火鍋店疑遇詐欺碰瓷，老闆求助警方，對方聲稱是誤會一場，業者也不願追究。圖／取自飢餓小唐經典鍋物臉書官網
高雄4.9顆星評價火鍋店疑遇詐欺碰瓷，老闆求助警方，對方聲稱是誤會一場，業者也不願追究。圖／取自飢餓小唐經典鍋物臉書官網

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