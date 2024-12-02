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嘉市運動中心游泳男子沉池底14分鐘不治 將究責救生員

中央社／ 嘉義市2日電

嘉義縣62歲蔡姓男子昨天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，中途被發現沉入游泳池底達14分鐘，送醫急救仍不治；檢警今天相驗，將於4日解剖釐清確切死因，並對救生員究責。

嘉義地檢署表示，蔡男沉入游泳池底至被發現時間，間隔約14分鐘，死因為身體疾病造成或意外溺水、現場救生員沒有第一時間發現等因素，須進一步解剖才能釐清確切原因，檢警今天相驗後，預計4日下午解剖。

警方表示，住民雄鄉蔡男昨天晚間前往嘉義市國民運動中心游泳，在昨晚6時32分左右被發現溺水在游泳池底，吳姓救生員緊急將蔡男拉上岸，並進行急救措施，直到消防人員到場。

消防人員趕抵，蔡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍宣告不治；現場監視器畫面顯示，蔡男是晚間6時18分沉入水底，直到6時32分才被發現。

嘉義市東區國民運動中心。聯合報系資料照
嘉義市東區國民運動中心。聯合報系資料照

嘉義 游泳池 溺水

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