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不滿機車排氣管聲音太吵 2騎士停紅燈路中開打全遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市19歲廖男前天騎機車載著友人，行經五股區凌雲路往疏洪北路方向正在停等紅燈時，同樣在停等紅燈的29歲謝姓騎士不滿廖男機車排氣管聲音過大，雙方發生口角進而推擠拉扯。蘆洲警獲報到場，雙方均不願提告，警方詢後依社維法87條送辦。

有民眾在Threads上PO出一段影片，畫面中2名機車騎士在機車停等區互相叫罵進而推擠。蘆洲警方接獲報案趕抵現場，經了解廖姓騎士因機車起步排氣管聲音過大，引起同樣在停等紅燈的謝姓騎士不滿，雙方因而發生口角互嗆髒話並推擠拉扯，過程中廖男還持安全帽朝謝男揮擊。

警方將2人帶回警局偵詢，廖、謝2男均未受傷不願提出告訴，警方詢後依社維法第87條送辦裁罰，並依道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款：「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車處」對2人開單舉發，依法可處300元至600元罰款。

廖男與謝男在停等區發生拉扯。圖／擷取自Threads李佳駿
廖男與謝男在停等區發生拉扯。圖／擷取自Threads李佳駿
警方將謝男帶回警局依法送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將謝男帶回警局依法送辦。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方將廖男帶回警局依社維法送辦。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方將廖男帶回警局依社維法送辦。記者黃子騰／翻攝

提告 機車騎士 紅燈

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