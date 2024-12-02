聽新聞
0:00 / 0:00
不滿機車排氣管聲音太吵 2騎士停紅燈路中開打全遭逮
新北市19歲廖男前天騎機車載著友人，行經五股區凌雲路往疏洪北路方向正在停等紅燈時，同樣在停等紅燈的29歲謝姓騎士不滿廖男機車排氣管聲音過大，雙方發生口角進而推擠拉扯。蘆洲警獲報到場，雙方均不願提告，警方詢後依社維法87條送辦。
有民眾在Threads上PO出一段影片，畫面中2名機車騎士在機車停等區互相叫罵進而推擠。蘆洲警方接獲報案趕抵現場，經了解廖姓騎士因機車起步排氣管聲音過大，引起同樣在停等紅燈的謝姓騎士不滿，雙方因而發生口角互嗆髒話並推擠拉扯，過程中廖男還持安全帽朝謝男揮擊。
警方將2人帶回警局偵詢，廖、謝2男均未受傷不願提出告訴，警方詢後依社維法第87條送辦裁罰，並依道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款：「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車處」對2人開單舉發，依法可處300元至600元罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言