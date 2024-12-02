不滿機車排氣管聲音太吵 2騎士停紅燈路中開打全遭逮

新北市19歲廖男前天騎機車載著友人，行經五股區凌雲路往疏洪北路方向正在停等紅燈時，同樣在停等紅燈的29歲謝姓騎士不滿廖男機車排氣管聲音過大，雙方發生口角進而推擠拉扯。蘆洲警獲報到場，雙方均不願提告，警方詢後依社維法87條送辦。

有民眾在Threads上PO出一段影片，畫面中2名機車騎士在機車停等區互相叫罵進而推擠。蘆洲警方接獲報案趕抵現場，經了解廖姓騎士因機車起步排氣管聲音過大，引起同樣在停等紅燈的謝姓騎士不滿，雙方因而發生口角互嗆髒話並推擠拉扯，過程中廖男還持安全帽朝謝男揮擊。