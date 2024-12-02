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影／舊蘇花公路小客車起火燒到只剩骨架 姊弟倆倉惶逃生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭舊蘇花公路台9丁線今天中午發生自小客車火燒車意外，烈火把整輛車燒到只剩下骨架，車上兩人情急跳車逃生，火勢於13時15分撲滅，車流回堵約3公里，道路於13時30分恢復雙向通行，起火原因正由警方調查中。

這起火燒車發生在台9丁線南下46.8公里，蘇澳分局澳花派出所於12時33分接獲報案，經警消人員到場搶救，，縣消防局出動南澳及觀音分隊滅火，消防人員到場時，自小客車陷入火海，全面燃燒，濃煙直竄天際。

經查，64年次趙姓男子駕駛自小客車由北往南行駛，因車輛前方的引擎處不明原因冒煙起火燃燒，一發不可收拾，把停靠路旁打電話向敬消求救，趙男與另一名乘客嚇到趕快跳下車。

火警發生後封閉道路，造成車流回堵約3公里，車內駕駛及乘客計2名都沒有受傷，火勢於13時15分撲滅，道路於13時30分恢復雙向通行。

舊蘇花公路台9丁線南下46.8公里，今天中午發生火燒車意外，警消獲報到場時，整輛小客車已陷入火海，最後被燒到只剩骨架。記者戴永華／翻攝
舊蘇花公路台9丁線南下46.8公里，今天中午發生火燒車意外，警消獲報到場時，整輛小客車已陷入火海，最後被燒到只剩骨架。記者戴永華／翻攝
舊蘇花公路台9丁線南下46.8公里，今天中午發生火燒車意外，警消獲報到場時，整輛小客車已陷入火海，濃煙直竄天際。記者戴永華／翻攝
舊蘇花公路台9丁線南下46.8公里，今天中午發生火燒車意外，警消獲報到場時，整輛小客車已陷入火海，濃煙直竄天際。記者戴永華／翻攝
舊蘇花公路台9丁線南下46.8公里，今天中午發生火燒車意外，警消獲報到場時，整輛小客車已陷入火海，最後被燒到只剩骨架。記者戴永華／翻攝
舊蘇花公路台9丁線南下46.8公里，今天中午發生火燒車意外，警消獲報到場時，整輛小客車已陷入火海，最後被燒到只剩骨架。記者戴永華／翻攝

火燒車 蘇澳 蘇花公路

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