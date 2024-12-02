影／吸食喪屍煙彈開車上路 竟開進對向車道在車內睡著了

江姓男子涉嫌吸食「喪屍菸彈」毒品，今天上午開車時精神不濟，並駛入對向車道，還好車速不快，對向7輛機車避開，最後擋住對向計程車，逆向停在車道，昏睡在駕駛座。警方到場叫醒他，並在車內查獲毒品，將他帶回偵辦。

基隆警一分局忠二路派出所今天上午接獲報案，有輛轎車逆向停在愛三路東岸停車場前的車道上，阻礙通行。員警到場時，看到年近40歲江男昏睡於駕駛座，敲車窗喚醒後，江男似仍意識不清。

員警要求他下車，江男遲疑一段時間後，自己打開車門下車。因為他下車時沒有未拉手煞車，在他下車後，轎車往前滑行，撞倒停在車前的警用機車，無人受傷。

江男開門下車時，員警就聞到車內有異常煙味，並在車內查獲電子菸1支，以及使用完畢的菸彈，將他帶回製作筆錄。在江男車中發現的菸彈內菸油，經初步檢驗卡西酮呈陽性反應，涉嫌吸食含卡西酮電子煙後開車，依違反毒品危害防制條例、吸食毒品不能安全駕駛罪，偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，依托咪酯類毒品（俗稱喪屍菸彈）已列為第2級毒品，施用後將導致神情恍惚、動作遲緩，無法安全駕車，呼籲民眾切勿以身試法。警方會持續掃蕩及壓制新興毒品，維護民眾生活空間及社會治安。

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