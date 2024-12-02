聽新聞
0:00 / 0:00
車頭冒煙！國3台南傳火燒車曝濃煙 駕駛急逃出
國道3號北向328公里今天中午傳出火燒車，一輛房車不明原因行駛中起火冒煙，駕駛急靠路肩逃出，消防人員獲報趕往約半小時撲滅，詳細原因待查。
台南市消防局119勤務中心是今天中午12點20分獲報有輛房車停於國道3號北向328公里靠近烏山頭交流道外側路肩處起火燃燒，國道八隊警方緊急派遣巡邏車，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市政府消防局協助處理，火勢於12時54分撲滅，下午1點23分排除恢復通車。
國道警方初步調查，當時車上僅駕駛1人，無受傷，並表示發現車輛前方有冒煙即停於路肩，隨即竄出火舌及大濃煙，起火發生原因將由防局調查釐清。警方也呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，維護自身及其他用路人行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言