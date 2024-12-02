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車頭冒煙！國3台南傳火燒車曝濃煙 駕駛急逃出

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國道3號北向328公里今天中午傳出火燒車，一輛房車不明原因行駛中起火冒煙，駕駛急靠路肩逃出，消防人員獲報趕往約半小時撲滅，詳細原因待查。

台南市消防局119勤務中心是今天中午12點20分獲報有輛房車停於國道3號北向328公里靠近烏山頭交流道外側路肩處起火燃燒，國道八隊警方緊急派遣巡邏車，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市政府消防局協助處理，火勢於12時54分撲滅，下午1點23分排除恢復通車。

國道警方初步調查，當時車上僅駕駛1人，無受傷，並表示發現車輛前方有冒煙即停於路肩，隨即竄出火舌及大濃煙，起火發生原因將由防局調查釐清。警方也呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，維護自身及其他用路人行車安全。

國三台南六甲路段驚傳火燒車曝大量濃煙，駕駛急逃出。圖／民眾提供
國三台南六甲路段驚傳火燒車曝大量濃煙，駕駛急逃出。圖／民眾提供
國三台南六甲路段驚傳火燒車，車子燒毀剩支架。圖／民眾提供
國三台南六甲路段驚傳火燒車，車子燒毀剩支架。圖／民眾提供

台南 國道 消防人員 火燒車

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