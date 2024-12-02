車頭冒煙！國3台南傳火燒車曝濃煙 駕駛急逃出

國道3號北向328公里今天中午傳出火燒車，一輛房車不明原因行駛中起火冒煙，駕駛急靠路肩逃出，消防人員獲報趕往約半小時撲滅，詳細原因待查。

台南市消防局119勤務中心是今天中午12點20分獲報有輛房車停於國道3號北向328公里靠近烏山頭交流道外側路肩處起火燃燒，國道八隊警方緊急派遣巡邏車，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市政府消防局協助處理，火勢於12時54分撲滅，下午1點23分排除恢復通車。