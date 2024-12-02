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吸「喪屍煙彈」撞死巡邏警 毒駕男起訴最重判無期

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重分局員警黃瑋震今年7月13日巡邏時，遭吸食依托咪酯「喪屍煙彈」的男子黃國維毒駕撞死，留下愛妻和幼子。新北地檢署依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪起訴肇事黃男，全案交由國民法官審理，兩罪最重可處無期徒刑。

檢警查出，肇事的黃男案發前，同時吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命，之後在大量混用毒品的精神狀態下，於凌晨開車上路，先前往新北三重載朋友，沿途危險駕駛，不斷飆車、左右偏離車道、違規左轉及闖紅燈等。

13日凌晨1時26分，黃男行經三重正義北路、龍門路口時，闖紅燈逆向暴衝撞上當時正在巡邏於該處停等紅燈的黃男警車及另台白牌計程車，黃男所乘警車遭巨大衝撞力道，直接撞飛到一旁騎樓，車頭全毀，黃員送醫後，因全身多處骨折致創傷性血胸，導致呼吸衰竭而死。

事後新北地檢署指揮新北市刑大向上溯源，順利逮捕上游41歲王姓毒販，查出王男於新北市蘆洲承租民宅，充當依托咪酯「喪屍菸彈」的分裝工廠，成為依托咪酯改列為第二級毒品後，全國破獲其製造、販賣工廠的首例。

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新北市三重分局員警黃瑋震今年7月13日巡邏時，遭吸食依托咪酯「喪屍煙彈」的男子黃國維毒駕撞死，新北地檢署依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪起訴黃男，全案將由國民法官審理。圖／報系資料照片
新北市三重分局員警黃瑋震今年7月13日巡邏時，遭吸食依托咪酯「喪屍煙彈」的男子黃國維毒駕撞死，新北地檢署依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪起訴黃男，全案將由國民法官審理。圖／報系資料照片

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