彰化縣馬拉松交管不確實 足球冠軍童遭撞死…主辦：深感愧疚

彰化縣伯立歐2024第11屆公益馬拉松，發生9歲男童被闖入賽道的休旅車撞擊致死，家屬和男童就讀學校今齊聲要求主辦單位道歉並還公道；主辦單位今再次發表聲明，目前全面配合警方調查及積極檢討，並承當應擔當的疏失責任。

喜樂小兒麻痺關懷協會主辦伯立歐公益馬拉松，被縣政府列入彰化縣馬拉松嘉年華的六大馬拉松之一，未料11月24日就讀鹿港國小四年級的陳姓學童和爸爸參賽，為了追上爸爸，被闖入賽道的楊男駕駛休旅車撞擊，送醫不治，鹿港國小與家長會都表達將盡力協助陳童家屬，並嚴正譴責肇事者，明知有路跑活動進行還不遵守管制，非常令人痛心，主辦單位應道歉並還公道。

喜樂小兒麻痺關懷協會隨後發表聲明表示，舉辦伯立歐公益馬拉松天有一輛車闖入「全面管制車輛進入的賽道」，經協會交管人員攬阻後引導駛向規畫的替代道路，但為何該駕駛又繞道不明產業道路，甚至硬闖「全面管制車輛進入的賽道」導致發生遺憾事件，當天有機巡、巡邏車及賽道護騎人員機動維護賽道安全，肇事車輛闖入當時交管人員不在事發現場，機動巡視無法全面顧及整體賽道，協會對此深感愧疚。

喜樂小兒麻痺關懷協會表示，對於失去的生命與家庭所承受的痛苦，深表不捨與痛心，因此11月24日下午5點協會創辦人、顧問團楊奕強團長由永溢公司董事長陳國仁、藝術家陳炳臣陪同前往彰化市殯儀館表達歉意，今再次對逝者表達道歉及深切哀悼，並向所有受影響的人士及關心人士致以最誠摯慰問與表白，目前協會協助驚調還原真相，一起為逝去的生命討回公道，未來任何由本會疏失所當責任，協會必承擔咎責。