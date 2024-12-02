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台商赴陸經商失敗「坐桶子」回台再自首 涉國安法遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊一名鄭姓台商，2010年2月間合法出境前往中國大陸上海經商，最後不幸在今年初生意失敗。鄭男因經商債務糾紛，遭對岸法院限制出境，最後選擇偷渡回台返回新莊住處，之後再主動向轄區派出所自首。新北地檢署依涉犯國家安全法無正當理由逃避依規定實施檢查罪起訴，並向法院聲請簡易判決。

移民署調查，鄭男最後的合法出境紀錄為2010年2月3日，目的地為上海，之後再有沒有其他其他入境紀錄。鄭男大陸經商失敗後，因債務糾紛遭中華人民共和國法院限制出境，他於是在今年1月18日凌晨3時許，以俗稱「坐桶子」的方式，先從廣東省汕頭市某港口，搭乘小船至澎湖縣某海岸上岸而入境。

隔天，鄭男自澎湖搭乘飛機抵達台中清泉崗機場，返回台灣本島，接著再搭高鐵返回新北市新莊住處。五天後，鄭男於下午1點50分許，主動前往附近派出所自首，再由警方通知移民署北區事務大隊新北專勤隊進行調查。

鄭男對於自己偷渡返台犯行，全部坦承不諱，檢察官認為他自主管機關發覺前，自首願意接受裁判，已符合自首要件，因此向法院建請減輕其刑。

新北市新莊一名鄭姓台商，2010年前往中國大陸上海經商最後失敗，選擇偷渡回台向警自首，新北地檢署依涉犯國家安全法無正當理由逃避依規定實施檢查罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決。記者蔣永佑／攝影
新北市新莊一名鄭姓台商，2010年前往中國大陸上海經商最後失敗，選擇偷渡回台向警自首，新北地檢署依涉犯國家安全法無正當理由逃避依規定實施檢查罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決。記者蔣永佑／攝影

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