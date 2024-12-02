最高罰3600…微電車掛牌納管上路 桃警加強取締開單

微型電動二輪車自11月30日起納入管理，但昨天仍有不少微電車均未依規定領用牌照，在路上趴趴走被巡邏員警攔下開單。警方呼籲車主務必完成掛牌、投保強制汽車責任保險，否則不得上路。

桃園分局龍安派出所昨執行巡邏勤務時，在龍壽街發現1名泰國籍及2名越南籍移工，騎乘的微電車均未依規定領用牌照，攔查後依規定開單告發並移置保管，經查3輛均屬檢驗合格的微電車，在場也向所屬雇主宣導應趕快到監理單位辦理掛牌作業，並投保強制責任保險才可繼續騎乘上路。

另外景福派出所員警巡邏時，在中山路攔查一輛印尼籍移工騎乘的未宣掛號牌微電車，一樣開單告發並移置保管車輛，女移工表示是以新台幣5000元跟同鄉購買的，員警也當場告知應到監理單位辦理掛牌作業，並應投保強制責任保險才符合規定。

警方指出，微型電動二輪車（俗稱微電車）掛牌緩衝期自今年11月30日起正式結束且必須掛牌納管，桃園警方將針對微電車違規事項加強宣導及取締告發，車主切勿心存僥倖，應確實完成掛牌並投保強制汽車責任保險，否則不得上路，一旦被取締告發，依據道路交通管理處罰條例規定，將處罰1200元到3600元罰鍰。