最高罰3600…微電車掛牌納管上路 桃警加強取締開單
微型電動二輪車自11月30日起納入管理，但昨天仍有不少微電車均未依規定領用牌照，在路上趴趴走被巡邏員警攔下開單。警方呼籲車主務必完成掛牌、投保強制汽車責任保險，否則不得上路。
桃園分局龍安派出所昨執行巡邏勤務時，在龍壽街發現1名泰國籍及2名越南籍移工，騎乘的微電車均未依規定領用牌照，攔查後依規定開單告發並移置保管，經查3輛均屬檢驗合格的微電車，在場也向所屬雇主宣導應趕快到監理單位辦理掛牌作業，並投保強制責任保險才可繼續騎乘上路。
另外景福派出所員警巡邏時，在中山路攔查一輛印尼籍移工騎乘的未宣掛號牌微電車，一樣開單告發並移置保管車輛，女移工表示是以新台幣5000元跟同鄉購買的，員警也當場告知應到監理單位辦理掛牌作業，並應投保強制責任保險才符合規定。
警方指出，微型電動二輪車（俗稱微電車）掛牌緩衝期自今年11月30日起正式結束且必須掛牌納管，桃園警方將針對微電車違規事項加強宣導及取締告發，車主切勿心存僥倖，應確實完成掛牌並投保強制汽車責任保險，否則不得上路，一旦被取締告發，依據道路交通管理處罰條例規定，將處罰1200元到3600元罰鍰。
民眾騎乘微電車酒駕同樣會挨罰，酒測值達0.15MG/L到0.24MG/L，將被處1200元到2400元罰鍰，若超過0.25MG/L或發生重大交通事故，將會被追究公共危險罪責，另外微電車也禁止雙載、時速限制為25公里、並要戴上安全帽及年滿14歲才可以騎乘上路等規定，呼籲民眾應確實遵守。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言