男子涉毒駕遭識破 汐止警搜出喪屍煙彈
新北市汐止警方日前巡邏時見謝姓男子駕車搖晃，上前發現他神情恍惚，經查起出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及加熱吸食器，警詢後將謝男依法送辦。
新北市政府警察局汐止分局今天表示，長安派出所警員11月30日凌晨巡邏經過長江街時，發現一輛自小客車行車不穩，上前盤查見謝男形跡可疑，車內有鐵撬、麻布手套等，進一步詢問發現謝男身上有2顆依托咪酯煙彈，及1顆使用過煙彈與加熱吸食器。
謝男稱家住基隆，租車要到汐止找朋友，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將謝男移送士林地檢署偵辦。
行政院11月27日正式公告將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯升為第二級毒品。汐止分局表示，依托咪酯常見以電子煙方式施用，吸毒後可能出現幻覺幻聽、注意力下降、肌肉抽搐等，身體顫抖宛如殭屍，吸食後駕車對交通安全危害大，籲民眾提高警覺，留意新興毒品偽裝手法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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