陪爸爸路跑卻回不了家 被撞死9歲男童父母跪泣求主辦單位道歉還公道

彰化縣二林鎮上月24日的「伯立歐公益路跑」活動，陪父親跑步的9歲陳姓男童遭闖入賽道的休旅車楊姓駕駛人撞擊傷重不治。事件過後第9天，男童父母今天跪泣：「為什麼賽道會有車？」「他只是陪爸爸路跑，就不能回家？」要求主辦單位道歉，還給公道。

主辦路跑的伯立歐小兒麻痺協會表示，協會在這項路跑活動實施交管措施，卻有駕駛人闖入賽道造成事故，協會深表遺憾與抱歉，也多次前往男童靈堂致哀，也會正式向男童家人表達歉意，至於協會是否未做好交管或者疏失才造成此一事故，目前已由檢方調查中。

在檢警調查時，肇事楊姓駕駛人辯稱他是從沒管制的路口進入儒林路，當時人多，他開得很慢，也沒看到男童，直到好像碰撞到什麼，才趕快下車查看，才發現是撞到男童了。由於與主辦單位強調賽道都有管制存有疑義，檢方訊後將楊男8萬元交保。

事發第9天，男童父母今天由鹿港國小校長徐文男及家長會長李俊翰等人陪同舉辦記者會，男童媽媽說，為什麼路跑活動的賽道，會有汽車闖入，「這是我們一直在問的事，就是因這輛車才會撞到我的孩子。」

她泣訴，要孩子不要不得他們，要隨佛祖而去，但他到現在一定會很錯愕，「為什麼陪爸爸路跑，就不能回家，離開媽媽。」他到現在都不知為什麼這樣就走了，到現在都沒有人跟他說對不起，這就是最人痛心的地方，而這項路跑活動是他們最支持的，實在欺人太甚。

男童父親也說，他全力支持並贊助伯立歐路跑活動多年，這次也有親友及員工30多人參加，但事件發生後，主辦單位一再宣稱有做好交管及保險，但至今卻一直沒有針對交管疏失，給一個道歉。

他說，台灣路跑活動越來越多，從此一事件能喚起國人重視路跑活動的交通管制，希望他的孩子的不幸，是第一個，也是最後一個的犧牲。