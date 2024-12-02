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影／疑恍神開車逆向衝撞2機車 女騎士險遭拖行驚悚畫面曝
新北市板橋區昨晚發生離譜車禍，19歲曹男開車行經漢生東路時竟逆向往縣民大道行駛，先撞上騎機車的51歲林女後，失控撞上停等紅燈的42歲林姓男騎士，曹男車輛再往前撞上停在路旁的2輛轎車。所幸2名騎士均無生命危險，肇事原因仍待調查。
據了解，肇事的19歲曹姓男子，昨天深夜11時許駕駛白色馬自達3轎車，沿著漢生西路往漢生東路方向行駛欲返家，不料疑因恍神竟開到對向車道，先撞飛騎機車的51歲林女後，再失控往前衝撞停等紅燈的42歲林姓外送員，最後撞上2輛停在路邊的轎車後才停下。
其中被撞的51歲林女機車還被曹男轎車拖行，所幸林女並未被捲入輪下，但因遭撞導致骨盆骨裂、四肢擦挫傷。另1名林姓男外送員看到曹男車輛逆向衝來趕緊跳車僅手部擦挫傷。救護人員獲報到場將2名騎士送醫，所幸均無生命危險。曹男經酒測後並未喝酒，車內也未發現違禁物品。曹男坦承因恍神才會肇事，確切車禍原因仍待警方後續調查釐清。
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