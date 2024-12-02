不知涉犯詐欺案遭通緝 船長出海遭海巡攔阻被捕一臉錯愕

海巡署第一岸巡隊大溪安檢所今天凌晨執行漁船出海查核船員資料時，發現宜蘭頭城籍「新0發6號」林姓船長涉犯詐欺案件，今年3月遭台北地檢署通緝，船長被捕時一臉錯愕，表示最近剛受雇一艘新船擔任船長，不知道自己被通緝。

大溪安檢所值班人員於查核漁船出港船員資料時，發現「新0發6號」停在安檢席的船位，海巡人員通知請對方移船時，發現船長並非熟識面孔，於是上前盤查身份資料，未料林姓船長因詐欺案件於今年3月18日遭台北地方檢察署發布通緝在案。

經查，林姓船長63年次，宜蘭頭城鎮人，他表示，已經好一段時間沒有出海，最近因為「新」船船主更換新船隻，他受雇擔任船長，整理船隻準備要出海，完全不知道自己有被通緝。