高雄警局成立空氣槍實驗室 邀戴資穎宣導打擊黑槍

高雄市刑事鑑識中心成立「空氣槍實驗室」，將可縮短查獲槍枝鑑定報告時程，協助區分槍枝危險性程度並作為司法審理依據；邀羽球天后戴資穎開箱與宣導「打擊黑槍、終結暴力」。

高雄市政府警察局刑事鑑識中心1日正式啟用「空氣槍實驗室」，羽球天后戴資穎受邀擔任鑑識人員，她第1次穿上刑事鑑識背心，在警方指導下參與模擬測試，親身感受空氣槍威力，並從鑑驗流程了解如何判定殺傷力，最後與捐贈人元和雅總院長鍾金源、執行長莊子瑩同框合影力挺警察打擊黑槍執法。

刑事鑑識中心今天發布新聞稿指出，實驗室人員經刑事警察局訓練合格取得鑑定資格，儀器設備採用美國OEHLER廠紅外線光電柵及測速儀，由內政部警政署審查核可，鑑定過程以紅外線感應槍枝擊發的彈丸通過光電柵時間差，計算出彈丸射速，換算彈丸單位面積動能，由實驗室開立鑑定書可作為檢方起訴、聲押及法院判決依據。

刑事鑑識中心表示，實驗室歷經3年籌備成立，將受理高雄各分局、大隊等外勤單位查獲空氣槍鑑定外，並接受高雄、橋頭、台南、屏東、台東等地區法院、地檢署等機關空氣槍囑託鑑定。以往高雄市查獲長、短空氣槍需定期派員專車北上送至刑事警察局鑑驗，槍枝從查獲到取得鑑定報告通常需耗費3至6個月，透過新建置的空氣槍實驗室，鑑驗時程約能縮短至2週內，將提高案件偵審效率。