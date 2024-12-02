高雄2攝影師坐後車廂露4條腿 網酸專業收罰、警揭罰額

高雄有網友拍下一輛轎車後車廂坐了2名男子，其中一人手持單眼相機，原PO指不知兩人當下在拍什麼，但感覺有點危險，質疑這是專業？有網友酸「專業就得收罰單」；警方指，該輛車行為已違規，可處3000元至1萬8000元罰款。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，以片中一輛轎車的後車廂坐了2名男子，露出四條腿，原PO以「難道這就是專業嗎？」為題，質疑專業攝影師是不挑位置坐的，汽車後車廂坐兩個人，一人手持單眼相機不知道在拍攝什麼，感覺有點危險。

有網友酸，「既然是專業就得收罰單」；有網友笑稱，「忽然衝過去急煞，後面兩個人會不會當場嚇死」。