高雄菱帥違規轉彎下秒猛撞神A 駕駛輕傷2車慘狀曝光

江姓男子今天清晨5時30分許駕駛三菱轎車行經高市九如一路，違規左轉建國高架橋時，當場和邱姓男子駕駛的Toyota Altis「神A」轎車相撞，因撞擊力道大，2車碰撞又彈開，造成江的車門凹陷、邱的車頭毀損，幸2人僅受輕傷，肇責待釐清。

三民二警分局調查，41歲的江姓男子駕駛有「菱帥」之稱的三菱fortis轎車今天清晨5時30分許行經九如一路東往西的內側車道，欲左轉建國高架橋時，剛好36歲邱姓男子駕駛有「神A」之稱的Toyota Altis轎車直行從九如一路西往東內側車道經過，兩車當場發生相撞。

由於撞擊力道大，兩車撞擊後又彈開，事故造成邱男的車子車頭嚴重毀損，板金凹陷，邱男手腳輕微擦挫傷；江男的右側車門嚴重凹陷，江身體略感不適。

警消獲報到場，救護人員到場包紮後，2人均無大礙，警方對雙方施以酒測，無酒駕行為。