影／網拍賣「迷你迫擊砲」 台中警抓7買家、查緝賣家中

台中市第二警分局網巡時發現，有不明賣家在蝦皮、露天等網拍賣場，販售「迷你迫擊砲」，賣家販售商品疑為「微型槍砲」，有觸法之虞，上月底陸續帶回購買的7名買家，買家都稱是為了「懷舊、擺飾」目的而購買，不過因該批商品經鑑定後，具有殺傷力，7名買家被依槍砲罪送辦，另外追查尚未落網的賣家。

第二警分局偵查隊在近日網路巡邏時，發現有賣家在露天、蝦皮等賣場，販售「手工製作迷你迫擊炮」，疑似為「微型槍砲」，有觸犯槍砲彈藥刀械管制條例之虞，極可能被不法分子利用，衍生暴力犯罪情事，影響治安。

警方蒐證後確認有殺傷力，上月29日查緝涉案王姓男子（54歲）等7名買家到案，涉案買家年齡約在40歲至60歲之間，買家都辯稱，僅是以收藏、懷舊目的購買，不知道有觸法之虞，全案警詢後依槍砲罪送辦，檢方訊問後請回。

警方調查，該批涉案「微型槍砲」從大陸出貨，金屬結構、機能，屬於「非制式槍砲」管制範圍，已構成違法。