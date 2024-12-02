快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

影／網拍賣「迷你迫擊砲」 台中警抓7買家、查緝賣家中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局網巡時發現，有不明賣家蝦皮、露天等網拍賣場，販售「迷你迫擊砲」，賣家販售商品疑為「微型槍砲」，有觸法之虞，上月底陸續帶回購買的7名買家，買家都稱是為了「懷舊、擺飾」目的而購買，不過因該批商品經鑑定後，具有殺傷力，7名買家被依槍砲罪送辦，另外追查尚未落網的賣家。

第二警分局偵查隊在近日網路巡邏時，發現有賣家在露天、蝦皮等賣場，販售「手工製作迷你迫擊炮」，疑似為「微型槍砲」，有觸犯槍砲彈藥刀械管制條例之虞，極可能被不法分子利用，衍生暴力犯罪情事，影響治安。

警方蒐證後確認有殺傷力，上月29日查緝涉案王姓男子（54歲）等7名買家到案，涉案買家年齡約在40歲至60歲之間，買家都辯稱，僅是以收藏、懷舊目的購買，不知道有觸法之虞，全案警詢後依槍砲罪送辦，檢方訊問後請回。

警方調查，該批涉案「微型槍砲」從大陸出貨，金屬結構、機能，屬於「非制式槍砲」管制範圍，已構成違法。

第二警分局長周俊銘說，持有非制式槍砲，可處5年以上有期徒刑，刑責嚴重，除持續加強查緝外，協請刑事局通報國內各大網路賣場，下架相關商品，禁止刊登販售，同時函請財政部關務署加強海關查驗，避免進口；在此，也提醒民眾切勿購買持有，以免誤法。

台中市第二警分局查獲網路違法販售微型槍砲案，帶回涉案7人。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局查獲網路違法販售微型槍砲案，帶回涉案7人。記者陳宏睿／翻攝
有網路賣家在電商平台販售微型槍砲，台中市第二警分局循線查獲涉案7人。圖／摘自網路賣場
有網路賣家在電商平台販售微型槍砲，台中市第二警分局循線查獲涉案7人。圖／摘自網路賣場
台中市第二警分局查獲網路違法販售微型槍砲案，帶回涉案7人。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局查獲網路違法販售微型槍砲案，帶回涉案7人。記者陳宏睿／翻攝

槍砲彈藥 網路 蝦皮 賣場 賣家

延伸閱讀

新莊偵查隊小隊長疑涉貪瀆 檢方諭令5萬交保

蝦皮賣家標榜穿塑身衣「躺著也能瘦」 公平會開鍘了

陸大學生花光學費旅遊...隨身帶死蟑螂、保險套 敲詐63間酒店終落網

蝦皮、PChome、momo賣家都中鏢 北市衛生居抽查13件蜜餞標示不合格

相關新聞

高雄菱帥違規轉彎下秒猛撞神A 駕駛輕傷2車慘狀曝光

江姓男子今天清晨5時30分許駕駛三菱轎車行經高市九如一路，違規左轉建國高架橋時，當場和邱姓男子駕駛的Toyota Alt...

影／網拍賣「迷你迫擊砲」 台中警抓7買家、查緝賣家中

台中市第二警分局網巡時發現，有不明賣家在蝦皮、露天等網拍賣場，販售「迷你迫擊砲」，賣家販售商品疑為「微型槍砲」，有觸法之...

男網友假冒美國將軍要退休 六旬婦人險被騙15萬

台南市60歲何姓女子昨天跑到市警二分局民權派出所詢問，她說，她認識男網友是美國高級將領，希望她能幫忙匯款交付15萬元才能...

影／自家公寓門口交易毒品 台中警逮打零工男販毒

台中市謝姓男子打零工為生，不過涉嫌利用通訊軟體FaceFacetime自家公寓樓下涉嫌販售毒品咖啡包、K他命、大麻等毒品...

台南轎車衝撞碳烤店、4汽機車 4客輕傷1路人傷勢嚴重

台南市永康區一輛轎車，今天凌晨1點多在中正北路不明原因撞上1行人、再撞入路旁10元碳烤店致店中4名客人受傷，轎車一路撞及...

北市萬華環河快嚴重車禍 車體扭曲駕駛全身骨折搶救中

台北市萬華區環河快速道路今天清晨5時24分發生車禍，柯姓男子（46歲）在行經西藏路匝道附近，突失控打滑自撞護欄當場翻車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。