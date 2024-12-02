快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

聽新聞
0:00 / 0:00

男網友假冒美國將軍要退休 六旬婦人險被騙15萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市60歲何姓女子昨天跑到市警二分局民權派出所詢問，她說，她認識男網友是美國高級將領，希望她能幫忙匯款交付15萬元才能辦理退休，退休後便能飛來台灣與她相聚。警員查看女子手機對話內容，鐵口直斷這是戀愛詐騙，她大夢初醒，保住了辛苦積蓄。

據了解，60歲何姓女子目前單身，她向員警說，她今年10月初透過交友軟體，認識1名自稱美國高級將領「盧卡斯將軍」，雙方互加LINE好友，對方說他住過台灣，所以會用中文打字聊天。

男網友照三餐噓寒問暖，使得何女產生戀愛的錯覺，昨天下午近4點男網友突然稱他有退休的念頭，好想飛來台灣與何女相聚，共創未來生活，但一時之間沒有辦法籌出款項辦理退休，而向何女要交付15萬元方能順利辦理退休。何女半信半疑到民權派出所詢問此事。

警員陳俊安、黃琮民，一聽就斷定這就是網路愛情詐騙手法。2人耐心向何女說明，連對方的面都沒見過，就要向妳借15萬元，況且「美國將軍盧卡斯」會用中文打字在LINE聊天，還提供「中華郵政帳號」向妳借錢，網路交友千萬要小心，員警並出示過去詐騙的類似案例，何姓女子這才大夢初醒，打消匯款念頭，保住15萬元。

分局長劉怡宗表示，詐騙集團抓住人性的弱點，以「戰地將軍」的身分行騙，透過神秘面紗讓被害人合理化其行蹤不定，做事不方便的怪異點，更讓被害人產生「他是真心要與我交往」的錯覺，讓被害人言聽計從，呼籲民眾，在網路交友千萬不可不慎，遇到網友提起要匯款或買點數，請務必小心詐騙，有任何疑問請撥165反詐騙專線諮詢或110詢問，才不會白白損失錢財。

不法份子利用LINE指示內容向何姓行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法份子利用LINE指示內容向何姓行騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員黃琮民（左），向何姓女子（右）說明她遭到網路愛情詐騙，保住她15萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員黃琮民（左），向何姓女子（右）說明她遭到網路愛情詐騙，保住她15萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝

LINE 交友軟體 戀愛 美國 詐騙集團

延伸閱讀

墨國台廠避稅啟動B計畫 鴻海、廣達美國製造加速度

紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 白宮國安顧問否認

影／夏威夷僑宴接下美國旗 賴總統：台美情誼堅若磐石

國軍高階幹部授勳授階 賴總統：借重專業強化防空戰力

相關新聞

高雄菱帥違規轉彎下秒猛撞神A 駕駛輕傷2車慘狀曝光

江姓男子今天清晨5時30分許駕駛三菱轎車行經高市九如一路，違規左轉建國高架橋時，當場和邱姓男子駕駛的Toyota Alt...

影／網拍賣「迷你迫擊砲」 台中警抓7買家、查緝賣家中

台中市第二警分局網巡時發現，有不明賣家在蝦皮、露天等網拍賣場，販售「迷你迫擊砲」，賣家販售商品疑為「微型槍砲」，有觸法之...

男網友假冒美國將軍要退休 六旬婦人險被騙15萬

台南市60歲何姓女子昨天跑到市警二分局民權派出所詢問，她說，她認識男網友是美國高級將領，希望她能幫忙匯款交付15萬元才能...

影／自家公寓門口交易毒品 台中警逮打零工男販毒

台中市謝姓男子打零工為生，不過涉嫌利用通訊軟體FaceFacetime自家公寓樓下涉嫌販售毒品咖啡包、K他命、大麻等毒品...

台南轎車衝撞碳烤店、4汽機車 4客輕傷1路人傷勢嚴重

台南市永康區一輛轎車，今天凌晨1點多在中正北路不明原因撞上1行人、再撞入路旁10元碳烤店致店中4名客人受傷，轎車一路撞及...

北市萬華環河快嚴重車禍 車體扭曲駕駛全身骨折搶救中

台北市萬華區環河快速道路今天清晨5時24分發生車禍，柯姓男子（46歲）在行經西藏路匝道附近，突失控打滑自撞護欄當場翻車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。