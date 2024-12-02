影／自家公寓門口交易毒品 台中警逮打零工男販毒

台中市謝姓男子打零工為生，不過涉嫌利用通訊軟體FaceFacetime自家公寓樓下涉嫌販售毒品咖啡包、K他命、大麻等毒品，台中市刑大八隊今年5月間收網，帶回涉案謝男，查扣毒品等贓證物，初查謝不法獲利約2萬多元，全案警詢後依毒品罪送辦，台中地檢署近日依毒品罪偵結起訴。

台中市刑大八隊在今年初接獲情資，有歹徒涉嫌透過Facetime通訊軟體，販售毒品咖啡包、K他命給毒品施用者，採取當面交易方式，全案追查後發現，涉案謝姓男子（58歲）涉交易毒品不法，還大膽自家公寓樓下交易，不怕檢警上門查緝。

全案經報請台中地檢署指揮後，在今年5月間，趁謝男交易毒品時查緝，當場人贓俱獲，另外也對謝住處執行搜索，現場查扣毒品咖啡包308包、K他命12包、大麻1包、梅錠1包、K盤、電子磅秤、夾鏈袋、手機及交易現金等證物，毒品初估市價25萬元，謝獲5萬元交保。

全案移送台中地方檢察署偵辦，檢察官近日偵結後，以違反毒品危害防制條例起訴，依法可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。