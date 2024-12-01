陸軍保修下士失聯陳屍台南白河 軍方深夜回應了
家住嘉義的國軍嘉義聯保廠唐姓下士休假未返家失聯，家屬今向嘉義警方報案，警下午調閱監視器，在台南白河國三橋下尋獲陳屍在自己汽車內，詳細死因待查。
陸軍第十軍團指揮部晚間發布新聞稿表示，轄屬五支部嘉義聯保廠唐姓下士，1日休假期間接獲家屬通報失聯，經單位派員協尋，隨即在當天下午3點56時台南白河區90號鄉道（國道三號橋下）自用車內尋獲，已無生命跡象，全案刻由檢警調查釐清中。
第十軍團對此深表傷痛，將全力配合檢警調查，並撫慰家屬及協助辦理後續喪葬事宜；另持恆加強官兵生命教育與心理輔導，以建立正確生命認知。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言