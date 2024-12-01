陸軍保修下士失聯陳屍台南白河 軍方深夜回應了

家住嘉義的國軍嘉義聯保廠唐姓下士休假未返家失聯，家屬今向嘉義警方報案，警下午調閱監視器，在台南白河國三橋下尋獲陳屍在自己汽車內，詳細死因待查。

陸軍第十軍團指揮部晚間發布新聞稿表示，轄屬五支部嘉義聯保廠唐姓下士，1日休假期間接獲家屬通報失聯，經單位派員協尋，隨即在當天下午3點56時台南白河區90號鄉道（國道三號橋下）自用車內尋獲，已無生命跡象，全案刻由檢警調查釐清中。

第十軍團對此深表傷痛，將全力配合檢警調查，並撫慰家屬及協助辦理後續喪葬事宜；另持恆加強官兵生命教育與心理輔導，以建立正確生命認知。

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