快訊

板橋轉環狀線如走迷宮「腿先軟一半」 將新設出口步程有望減半

「考公熱」持續、萬人搶一！陸經濟下行 逾341萬人報考公務員再創新高

離家不到100公尺埤塘釣魚 竹縣男疑不慎落水溺斃…檢警明進一步釐清

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉深井村58歲古姓男子今天下午被發現溺斃在埤塘內。警方調查發現，古男早上帶著釣魚工具到埤塘，但中午後卻未回家，相關餌桶等遺留在場，赫然發現他在埤塘內載浮載沉，撈起已經明顯死亡，初步發現無可疑外傷，現場也沒有打鬥痕跡，相關案情將等明日相驗進一步釐清。

警方指出，埤塘離古男住家不到100公尺遠，古男平日就喜歡在住家旁的埤塘垂釣。家屬告訴警方，古男今天早上就提著桶子出門釣魚，過了中午卻沒有回來，家人等不到古男，急忙到離住家不到100公尺遠的埤塘找人，現場只剩下古男的垂釣桶，隨即發現古男泡在埤塘內，但已回天乏術。

警方初步檢視其遺體，發現並無可疑外傷，現場也沒有打鬥痕跡，懷疑他極可能是釣魚時不慎滑落，不過確實事發原因和真正致死原因待明天檢警進一步釐清。

初步發現無可疑外傷，現場也沒有打鬥痕跡，相關案情將等明日進一步釐清。圖／讀者提供
初步發現無可疑外傷，現場也沒有打鬥痕跡，相關案情將等明日進一步釐清。圖／讀者提供

家人 新竹 死亡 遺體

延伸閱讀

竹縣竹東首座社宅涉文資引關注 文化局：列文資審議會

竹縣芎林鄉石潭村長請辭缺額補選 羅傳仙當選

比特犬攻擊社區犬隻致死 竹縣動保所將罰飼主

竹縣尖石公墓滿葬一位難求 劉建民：更新牛步、未來恐亂葬

相關新聞

小黃輾過被遊覽車撞倒婦人 法官見解剖鑑定認運將要負致死肇責

劉姓婦人被遊覽車撞倒後，又被劉男駕駛的計程車輾過，傷重死亡。劉男指劉婦被遊覽車撞擊倒地時即死亡，與他無關。法官以解剖鑑...

好天氣遊三貂嶺 婦人不慎跌倒骨折…消防員搬運下山送醫

廖姓婦人今天到新北市瑞芳區三貂嶺步道健行時不慎跌倒，左腳骨折，警、消接獲報案前往救援，由消防人員以擔架將她搬運下山，送醫...

台中一中商圈天橋下1男裹棉被身亡 檢警查死因

台中市消防局在今天下午4時許獲報，鄰近一中商圈的雙十路、錦南街天橋下，有民眾需要救護，救護車到場發現，男子在天橋下裹著棉...

高雄茄萣民宅竄火 3平房「付之一炬」…88歲婦被救出燙傷送醫

高雄市茄萣區崎漏二街一處民宅，今天下午2時40分許發生火警，高雄市消防局派11車27人前往灌救，火勢耗時約40分鐘才控制...

竹縣男埤塘釣魚疑不慎落水溺斃 明檢警進一步釐清

新竹縣寶山鄉深井村58歲古姓男子今天下午被發現溺斃在埤塘內。警方調查發現，古男早上帶著釣魚工具到埤塘，但中午後卻未回家，...

北市狼師案開槓！許淑華轟蔣萬安慢半拍 林奕華舉2真相反擊

台北市民生社區某教保服務中心遭爆虐童、猥褻案，議員許淑華質疑，檢方11月2日起訴陳男，教育局拖到21日才停聘開罰，質疑慢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。