離家不到100公尺埤塘釣魚 竹縣男疑不慎落水溺斃…檢警明進一步釐清

新竹縣寶山鄉深井村58歲古姓男子今天下午被發現溺斃在埤塘內。警方調查發現，古男早上帶著釣魚工具到埤塘，但中午後卻未回家，相關餌桶等遺留在場，赫然發現他在埤塘內載浮載沉，撈起已經明顯死亡，初步發現無可疑外傷，現場也沒有打鬥痕跡，相關案情將等明日相驗進一步釐清。

警方指出，埤塘離古男住家不到100公尺遠，古男平日就喜歡在住家旁的埤塘垂釣。家屬告訴警方，古男今天早上就提著桶子出門釣魚，過了中午卻沒有回來，家人等不到古男，急忙到離住家不到100公尺遠的埤塘找人，現場只剩下古男的垂釣桶，隨即發現古男泡在埤塘內，但已回天乏術。

警方初步檢視其遺體，發現並無可疑外傷，現場也沒有打鬥痕跡，懷疑他極可能是釣魚時不慎滑落，不過確實事發原因和真正致死原因待明天檢警進一步釐清。