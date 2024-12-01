小黃輾過被遊覽車撞倒婦人 法官見解剖鑑定認運將要負致死肇責

劉姓婦人被遊覽車撞倒後，又被劉男駕駛的計程車輾過，傷重死亡。劉男指劉婦被遊覽車撞擊倒地時即死亡，與他無關。法官以解剖鑑定，劉婦肋骨骨折、兩肺塌陷，因出血性休克導致死亡，認定是被張開車輾過致死，判刑6月。全案可上訴。

判決指出，趙男去年2月6日清晨5時許駕駛遊覽車，行經基隆長庚醫院前方麥金路時，撞倒劉姓婦人。劉婦躺在車道待援時，多輛汽車閃避通過，但張男駕駛計程車輾過她，劉姓婦人送醫不治。基隆地檢署偵查後，依過失致死罪嫌起訴張男。

基隆地院審理時，張男辯稱，事故發生當時，雖有其他行駛麥金路車輛未輾壓被害人，但因他是從安樂路2段右轉麥金路，完全看不見劉婦倒臥路面。此外在開車壓到被害人時，劉婦已在被趙男駕車撞擊後死亡，與他後來駕車輾過無關。

趙男證稱，案發當天駕車沿麥金路往大武崙方向行駛，沒有看到行走的劉婦，碰撞後立即停車打電話報案，約過4、5分鐘，張男開車輾壓過被害人。

法官觀看遊覽車行車記錄器及道路監視器影像，畫面顯示張男並非自安樂路2段右轉後，立即接近被害人倒地位置。警方製作道路交通事故現場圖比例尺為每隔2公尺，張男轉進麥金路至少8格距離肇事，代表已行駛一定距離，張男指難以注意到被害人到地不可採信。

行車事故鑑定會認為張男開車未充分注意車前狀況，為肇事次因，覆議會鑑定意見為張男未注意車前狀況，並採必要之安全措施同為肇事原因，法官認定張男對劉婦死亡有過失責任。

張男抗辯劉婦被遊覽車碰撞倒地後已死亡，法官指經解剖鑑定，死者有多處外傷，但未見顱骨骨折或顱內嚴重出血，研判頭部外傷應不會導致即時死亡。劉婦被遊覽車撞擊倒臥馬路時，僅有跌落地面輕微傷勢，尚有生命徵象。

法官說，劉婦送醫到院前已無呼吸、心跳，醫師發現她頭部有撕裂傷、四肢多處挫傷、左小腿疑開放骨折。法醫解剖暨鑑定報告書稱，死者受有前、後胸部壁多處肋骨骨折、右心室壁裂傷、左肺多處穿刺傷、兩肺塌陷及左後胸壁軟組織大量出血等傷勢，足認劉婦是遭張男駕車輾壓而死亡。

法官審酌本案為過失偶發事故，張男並非故意犯重罪的十惡不赦者，車禍發生後也兩名家屬以20萬元達成和解，並給付完畢，犯後態度並非不佳，依過失致死罪判刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。劉婦另有家屬提起請求損害賠償附帶民事訴訟，由基隆地院審理中。