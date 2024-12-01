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北市狼師案開槓！許淑華轟蔣萬安慢半拍 林奕華舉2真相反擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市民生社區某教保服務中心遭爆虐童、猥褻案，議員許淑華質疑，檢方11月2日起訴陳男，教育局拖到21日才停聘開罰，質疑慢半拍。北市教育局反駁，表示第一時間就處置，議員許淑華再批「蔣萬安沒有保護好孩子，團隊還在繼續說謊進行政治操作。」

對於議員許淑華質疑，按照蔣萬安的宣示教育局應該在8月接獲通報時，就要將狼師「即刻停職、停聘並公告相關資訊，再啟動行政調查」。但教育局長到卻仍在停「職」與停「聘」之間玩文字遊戲，混淆大眾視聽。

北市副市長林奕華也在臉書表示，北市政府皆立即掌握進度和把關狀況，且已完成最重之懲處，拿孩子搏聲量實在不妥。

對於議員質疑台北市府級只在社群平台開應變群組，林奕華說，真相是第一時間成立府級跨局處小組先開群組後，隔天立即召開應變小組會議，並立即要求停職該教保員。一開始8月19日接獲通報，當天她和府級與教育局、社會局、警察局即刻成立跨局處應變小組並組工作群；8月20日即召開跨局處應變小組會議，讓該名教保員即刻停職並不准入園；8月22日社會局亦同步全面防堵。

林奕華說，停職和停聘都是第一時間保護孩子的做法，只是在法律上，「教保員用停職」，「教師用停聘」，重點是讓該名教保員不能在這家教保中心或其他教育場域出現。

林說，議員多次修改臉書文字為「停聘」、「停職」，但議員除了不懂法律用語，還不了解的是，此案經過認定委員會決議，該名教保員已經是終身不得聘任！豈僅是停聘而已？！

另外，對於議員許淑華質疑市府未立刻終止委託要拖到明年二月，林奕華說，真相是教育局早在議員質疑前，11月20日就已發文要求國防部一個月內完成終止委託。教育局在11月20日已發文要求國防部在一個月內終止委託，是國防部認為他們來不及，希望延長至明年二月，但教育局並未同意。

林奕華說，同為中央執政黨，希望議員可以趕緊要求國防部加快腳步，而非錯指市府！市府已在第一時間積極展開調查和處置，全力守護幼兒及家長。然而，對於部分人士將此事轉為政治操作，恐造成二次傷害，我們深感遺憾，呼籲大家回歸初心，避免過度傷害，讓孩子平安成長。

台北市長蔣萬安中午在台北天母棒球場，出席第7屆LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽開幕式，並致詞。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安中午在台北天母棒球場，出席第7屆LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽開幕式，並致詞。記者林伯東／攝影

北市 北市府 教育局 林奕華 許淑華 議員

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