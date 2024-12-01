深夜工作太累…桃園外送員連人帶車摔落水溝 警冷天中救援

桃園市蘆竹區一名徐姓男子日前為了生計深夜仍從事外送工作，徐男騎乘機車由八股路往大竹方向行駛時，因過於疲勞，精神不濟而不慎摔落路旁水溝，警方獲報後到場救援，男子起初還想在寒夜中自行徒步回大園區住家，警方趕緊勸阻並載他返家，令徐男相當感謝。

警方指出，當時警消人員獲報到場，先將徐男從水溝內拉起脫困，初步檢查意識清楚，所幸僅輕微擦傷，徐男表示不願至醫院就醫，時值天氣寒冷不時飄落毛毛細雨，員警見徐男身體微微顫抖，便提供暖暖包讓他禦寒。

由於徐男騎乘的機車已經無法使用，徐男表示夜深了要自行處理，不想麻煩家人出門載他，想徒步返回大園住處，警方聽完考量徐男的身體狀況、天氣及路程，擔心徐男途中又會再發生意外，便協助開著巡邏車載他返回大園住處，徐男平安返家後向警方道謝。

蘆竹分局長林鼎泰呼籲，疲勞駕駛、影響注意力及造成反應遲鈍，形同酒駕，近期早晚天氣寒冷，請民眾務必注意保暖及自身體況，莫逞強上路，以確保行車安全。