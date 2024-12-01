不滿退休警網紅屢找麻煩 派出所長冒名狂叫外送…遭調職

新北市三峽警分局一名平時表現傑出的謝姓派出所長，因不滿身為退休警察的網紅「瀟湘公子」，沒事就叫警察處理大小事，認為對方刻意找麻煩，竟冒名狂叫外送送到該網紅家中。事後所長除被分局函送法辦，新北市警局也決定將他調職到其他編制較小的派出所，以資警惕。

當時謝姓所長為報復狂叫外送，「瀟湘公子」最後不堪其擾報警，一查之下才發現是所長涉案，原提告所長涉嫌妨害名譽與違反個資法。三峽警分局今年10月中將所長函送檢方偵辦，後來雙方和解撤告。

新北市政府警察局表示，全案經三峽分局主動查處，依法函送偵辦；分局並以人地不宜報請調整服務地區，經警察局開會討論綜合考量，該所長平時工作認真負責，且雙方已和解，仍調整服務地區作為警惕。