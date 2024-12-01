循植物園登金門太武山秘境受困 5民眾求救消防局獲救

金門昨有5名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局。金門消防局指出，第二大隊副大隊長李忠仁率10名消防人員前往救援，出勤途中同步聯絡熟悉登山路線消防局義消總隊副總幹事楊忠典，警義消合作下，全程1個多小時就使民眾脫困下山。

消防局指出，昨有5名民眾趁著天氣涼爽相約依循植物園區路線攀登太武山秘境，但因不熟悉登山路線，隨著天色逐漸昏暗一行人在山區迷失方向，心急之下求助消防局，消防局立即派遣金湖及金沙消防分隊前往救援。

消防局說明，獲報後由由勤指中心值勤員引導民眾使用119簡訊報案系統，於獲取民眾受困座標後，再輸入結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即獲得受困民眾確切受困位置應是「植物園往南風隙古道」之間，在現場指揮官指揮下，由消防局金湖分隊小隊長蔡承霖率員由植物園進入，金沙分隊分隊長李岳峰率隊由南風隙進入，兩方向同時入山搜索，順利於植物園南線附近發現迷失者。

消防局表示，考量受困民眾身體狀況尚良好，在消防人員的協助及引導下，順利下山脫困，整個救援自精準定位後從入山口歷時約1小時即尋獲受困民眾，後續經救護人員對其進行基礎生命徵象檢測確認無明顯外傷後護送下山，該民眾十分感謝消防員及義消的幫忙，表示不會再攀爬不熟悉路線。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋呼籲，如民眾從事登山活動應請結伴而行，以利於緊急事故時能有所照應。另外，消防署已建置「119報案APP」，報案人在不熟悉所處位置環境下，可即時利用照片、影片提供定位，建議民眾可預先下載「119報案APP」，爭取黃金救援時間。