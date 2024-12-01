快訊

孫安佐曝若參選台北市長 提出1政見語出驚人「須等檯面上老頭死光」

影／馬英九率隊訪日月潭 大批粉絲搶拍馬龍…她急喊給他們一點空間

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

聽新聞
0:00 / 0:00

循植物園登金門太武山秘境受困 5民眾求救消防局獲救

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門昨有5名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局。金門消防局指出，第二大隊副大隊長李忠仁率10名消防人員前往救援，出勤途中同步聯絡熟悉登山路線消防局義消總隊副總幹事楊忠典，警義消合作下，全程1個多小時就使民眾脫困下山。

消防局指出，昨有5名民眾趁著天氣涼爽相約依循植物園區路線攀登太武山秘境，但因不熟悉登山路線，隨著天色逐漸昏暗一行人在山區迷失方向，心急之下求助消防局，消防局立即派遣金湖及金沙消防分隊前往救援。

消防局說明，獲報後由由勤指中心值勤員引導民眾使用119簡訊報案系統，於獲取民眾受困座標後，再輸入結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即獲得受困民眾確切受困位置應是「植物園往南風隙古道」之間，在現場指揮官指揮下，由消防局金湖分隊小隊長蔡承霖率員由植物園進入，金沙分隊分隊長李岳峰率隊由南風隙進入，兩方向同時入山搜索，順利於植物園南線附近發現迷失者。

消防局表示，考量受困民眾身體狀況尚良好，在消防人員的協助及引導下，順利下山脫困，整個救援自精準定位後從入山口歷時約1小時即尋獲受困民眾，後續經救護人員對其進行基礎生命徵象檢測確認無明顯外傷後護送下山，該民眾十分感謝消防員及義消的幫忙，表示不會再攀爬不熟悉路線。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋呼籲，如民眾從事登山活動應請結伴而行，以利於緊急事故時能有所照應。另外，消防署已建置「119報案APP」，報案人在不熟悉所處位置環境下，可即時利用照片、影片提供定位，建議民眾可預先下載「119報案APP」，爭取黃金救援時間。

金門昨有名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局，金門消防局趕緊出動救援，全程1個多小時就使民眾脫困下山。圖／金門消防局提供
金門昨有名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局，金門消防局趕緊出動救援，全程1個多小時就使民眾脫困下山。圖／金門消防局提供
金門昨有名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局，金門消防局趕緊出動救援。圖／金門消防局提供
金門昨有名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局，金門消防局趕緊出動救援。圖／金門消防局提供
金門昨有名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局，金門消防局趕緊出動救援，全程1個多小時就使民眾脫困下山。圖／金門消防局提供
金門昨有名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局，金門消防局趕緊出動救援，全程1個多小時就使民眾脫困下山。圖／金門消防局提供

位置 座標 消防人員 消防員 金門

延伸閱讀

台南安平民宅火警還延燒鄰戶 大批消防人車趕往滅火

越燒越旺！昨天火警巨城今人潮爆滿 燒肉店起火原因曝光

高雄消防月曆別出心裁 搜救犬當主角

記錄搜救犬萌樣 高市2025消防月曆登場

相關新聞

深夜工作太累…桃園外送員連人帶車摔落水溝 警冷天中救援

桃園市蘆竹區一名徐姓男子日前為了生計深夜仍從事外送工作，徐男騎乘機車由八股路往大竹方向行駛時，因過於疲勞，精神不濟而不慎...

影／民宅失火竄出濃煙火光 台南男屋主躲4樓房間獲救

台南市北區文成一路200巷內4樓民宅，今天下午2點15分客廳突然失火，冒出大量火煙，林姓男屋主跑到4樓房間待救，火勢約在...

影／畫面曝光！轎車疑未禮讓 台中騎士被撞飛半空墜地

台中市南屯區惠文路、向上路在今天凌晨2時許，發生一起轎車撞機車的交通事故，當時開車的紀姓男子，左轉時疑未禮讓直行車，導致...

不滿退休警網紅屢找麻煩 派出所長冒名狂叫外送…遭調職

新北市三峽警分局一名平時表現傑出的謝姓派出所長，因不滿身為退休警察的網紅「瀟湘公子」，沒事就叫警察處理大小事，認為對方刻...

循植物園登金門太武山秘境受困 5民眾求救消防局獲救

金門昨有5名民眾相約結伴攀登太武山秘境迷路受困，隨天色漸暗，眾人也趕緊求救消防局。金門消防局指出，第二大隊副大隊長李忠仁...

送「UU北半球」清涼照道晚安 三峽男遭色誘險入投資詐騙

新北市三峽區一名45歲單身簡姓男子，上月初下載抖音後，立刻有名身材火辣的女子「小荷花」關注他，雙方隨即互加Line好友開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。