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影／民宅失火竄出濃煙火光 台南男屋主躲4樓房間獲救
台南市北區文成一路200巷內4樓民宅，今天下午2點15分客廳突然失火，冒出大量火煙，林姓男屋主跑到4樓房間待救，火勢約在10多分鐘控制後，林因吸入煙塵嗆傷由救護人員陪同送醫。
「民宅失火，客廳竄出濃煙和火光。」台南市消防局救災救護指揮中心今天下午2點15分接獲民眾報案，北區文成一路200巷內4樓民宅2樓有火煙，派遣共計17車26人前往搶救。
和緯消防分隊人員到達現場2樓有火煙佈線搶救。火勢熄滅後，燃燒客廳家具電器雜物面積20平方公尺。65歲林姓男屋主跑到4樓房間待救，火勢約在10多分鐘控制後，林因吸入煙塵嗆傷由救護人員陪同送醫。台南市消防局說，至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。
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