送「UU北半球」清涼照道晚安　三峽男遭色誘險入投資詐騙

新北市三峽區一名45歲單身簡姓男子，上月初下載抖音後，立刻有名身材火辣的女子「小荷花」關注他，雙方隨即互加Line好友開始閒聊。小荷花不但每晚睡前傳送性感內衣照色誘他，更大方展現豐滿上圍的「UU北半球」，迷得簡男七葷八素，再要求簡男加入虛擬貨幣投資行列，要他先到銀行匯款3萬元，幸好行員機警即時通知員警到場關心，阻止簡男踏入詐騙陷阱。

日前簡男拿著存證、證件前往鶯歌某銀行打算辦理印鑑變更，卻被楊姓女行員發現戶頭有不明金流，原來簡男跟小荷花閒聊時，被要求下載APP後輸入銀行帳戶及傳送身分驗證，對方利用他提供的戶頭測試匯款，發現帳戶可用，於是要求簡男辦理網路銀行，方便進行投資。簡男因找不到印鑑，所以前往銀行打算變更印鑑，順便投資第一筆3萬元資金。

三峽警分局鶯歌所2名員警到場後，查看簡男與小荷花手機對話內容，小荷花告訴簡男自己叫「陳美琳」，家人都是投資分析師，因為精準投資賺了許多錢，因此要求簡男下載「BitoPro」APP，要教他如何投資，並自當天起開始曖昧對話。每天睡前，小荷花都會含情脈脈、「哥長哥短」的跟簡男閒聊，還會故意傳送穿著清涼的內衣照給他，不時展現豐滿上圍「北半球」，讓簡男以為飛來豔福，