國1彰化段小車變換車道肇事 小客車彈飛再撞其他車 驚險畫面曝光
國道一號昨天一輛陳姓女駕駛開的自小客車從內側車道變換車道至中線車道時，擦撞到中線車道後方林男所駕駛小客車，林男再撞上外側車道一輛小客車，林車被撞飛的驚險肇事影音今天曝光，國道三隊表示，二名駕駛酒測值均為零，肇事原因調查中。
「飛起來耶!」後方行經車輛的行車記錄器拍到這幕，車內民眾驚呼聲連連，目睹這驚險一刻，這段影音被po上網，也引發網友討論，根據行車紀錄器畫面顯示，陳女突打方向燈剛要變換車道，就擦撞上中線車道後方急駛上來的林男車子，林男車被撞得彈飛，差點翻車，又往外線道噴去剛好又撞上外側車道的小客車，幸好未有人受傷。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，初步調查這起事故是發生在11月30日中午12點13分在國1南向205.2公里彰化近埔鹽路段，陳女和林姓駕駛均無酒駕，到底是不當變換車道或未保持安全距離而肇事，警方釐清中。
國道三隊也提醒民眾，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除可罰款3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。變換車道前應先打方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，以免後方車輛反應不及發生事故。
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