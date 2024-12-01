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影／畫面曝光！轎車疑未禮讓 台中騎士被撞飛半空墜地

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區惠文路、向上路在今天凌晨2時許，發生一起轎車撞機車的交通事故，當時開車的紀姓男子，左轉時疑未禮讓直行車，導致對向直行的陳姓機車騎士煞車不及撞上，陳碰撞後因強大撞擊力，噴飛半空後墜地，幸僅腿部骨折，無生命危險，初判是轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細肇因待查。

經查，紀姓男子（26歲）在今天凌晨2時許，開車載兩名友人，由向上路內側車道，往惠中路方向行駛，行經路口欲左轉惠文路時，紀疑未禮讓直行車，導致行駛在對向車道、騎機車的陳姓男子（31歲）煞車不及，機車前車頭撞上轎車的前車頭，陳因巨大衝擊力，遭拋飛半空中，隨後重摔在地，全程都被路口監視器拍下。

警方獲報到場調查，紀男經酒測後，濃度為每公升0.05毫克，經大墩所對紀測試觀察結果通過測試正常，未達行政罰標準，另外陳姓騎士則無酒精濃度，紀男有受傷自行就醫，陳男全身多處受傷，腿部骨折住院治療，暫無生命危險。

警方初判此案肇事原因為轉彎車未禮讓直行車，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中陳姓機車騎士今天行經南屯時，與一輛左轉轎車發生碰撞，陳被撞飛半空中墜地，車禍現場滿地碎片。圖／摘自社會事新聞影音
台中陳姓機車騎士今天行經南屯時，與一輛左轉轎車發生碰撞，陳被撞飛半空中墜地，車禍現場滿地碎片。圖／摘自社會事新聞影音
台中陳姓機車騎士（箭頭）今天行經南屯時，與一輛左轉轎車發生碰撞，陳被撞飛半空中墜地。圖／讀者提供
台中陳姓機車騎士（箭頭）今天行經南屯時，與一輛左轉轎車發生碰撞，陳被撞飛半空中墜地。圖／讀者提供
台中陳姓機車騎士（箭頭）今天行經南屯時，與一輛左轉轎車發生碰撞，陳被撞飛半空中墜地。圖／讀者提供
台中陳姓機車騎士（箭頭）今天行經南屯時，與一輛左轉轎車發生碰撞，陳被撞飛半空中墜地。圖／讀者提供

交通事故 骨折

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