影／畫面曝光！轎車疑未禮讓 台中騎士被撞飛半空墜地

台中市南屯區惠文路、向上路在今天凌晨2時許，發生一起轎車撞機車的交通事故，當時開車的紀姓男子，左轉時疑未禮讓直行車，導致對向直行的陳姓機車騎士煞車不及撞上，陳碰撞後因強大撞擊力，噴飛半空後墜地，幸僅腿部骨折，無生命危險，初判是轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細肇因待查。

經查，紀姓男子（26歲）在今天凌晨2時許，開車載兩名友人，由向上路內側車道，往惠中路方向行駛，行經路口欲左轉惠文路時，紀疑未禮讓直行車，導致行駛在對向車道、騎機車的陳姓男子（31歲）煞車不及，機車前車頭撞上轎車的前車頭，陳因巨大衝擊力，遭拋飛半空中，隨後重摔在地，全程都被路口監視器拍下。

警方獲報到場調查，紀男經酒測後，濃度為每公升0.05毫克，經大墩所對紀測試觀察結果通過測試正常，未達行政罰標準，另外陳姓騎士則無酒精濃度，紀男有受傷自行就醫，陳男全身多處受傷，腿部骨折住院治療，暫無生命危險。