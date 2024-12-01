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機車誤闖國道遇警攔查還蛇行 熱心駕駛助攻巡邏車包夾攔停

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

一位52歲的程姓男子昨天下午疑精神恍惚，騎乘機車誤闖國道，一路從國1中壢至新竹路段，繼續往南行駛，警方獲報後伺機攔查，程男攔查不停並於車道行，一旁熱心駕駛的看見後，立刻協助巡邏車包夾，最後順利攔停到該機車。

警方指出，昨天接獲民眾報案，指出有普通重型機車行駛於國道1號71.4公里外側路肩，並持續往南行駛，警方隨即指派巡邏車於下游避車彎處待命伺機攔查，經查程姓騎士疑似精神恍惚誤上國道，從中壢前往新竹，警方在國道1號南向89.9公里遇攔查，然而程姓男子攔查不停並於車道蛇行，後經路過民車協助巡邏車包夾致順利攔停該機車。

警方表示，程姓騎士酒測值為0，全案無人傷亡，後續本大隊依道路交通管理處罰條例第33條第4項、第43條第1項第1款開罰，並依涉嫌公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲用路人，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全。若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。

一旁熱心駕駛的看見後，立刻協助巡邏車包夾，最後順利攔停到機車。圖／警方提供
一旁熱心駕駛的看見後，立刻協助巡邏車包夾，最後順利攔停到機車。圖／警方提供

國道 新竹

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