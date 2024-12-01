影／澎湖小黃撞監錄系統桿側翻 運匠困車體負傷爬出車外

澎湖正值東北季風季節，蔡姓男子今天上午9時16分許駕計程車行經縣道興仁交岔路口的彎道，不明原因自撞路口監錄系統的桿柱，車當場側翻，因車體變形，致蔡頭破血流，雙腳擦挫傷，一度受困，救護員趕抵時已自行爬出，警方將釐清肇責。

澎湖縣消防局指出，今天上午9時16分許接獲民眾報案指稱，縣道201線興仁岔路口從馬公往澎南方向的彎道處，有一輛計程車自撞監錄系統桿子，造成車輛側翻，司機受困車內，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即派遣澎南分隊救護車及消防車，共計3車5人前往現場救援，由分隊長吳信昌負責指揮。

勤務人員到達現場後，發現計程車側翻於車道中，駕駛座擠壓變形，監錄系統桿柱被撞斷，33歲的蔡姓司機已自行從車中爬出脫困，頭部受有撕裂傷、右腳踝及左膝疼痛，意識清楚。