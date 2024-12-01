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好險！台南客運公車擦撞機車 女騎士手腳擦傷送醫
台南市中西區西門路段昨天中午發生一輛客運公車直行時疑未注意車旁同行機車，造成客運車擦撞機車，機車被捲入公車右後輪，嚴重變形，女騎士未被捲入車底，但手腳擦挫傷，送醫診治無大礙。
據了解，這起車禍發生於昨天中午12點多，楊姓女子（42歲）騎乘機車沿西門路機慢車優先道北向南行駛，在西門路接近保安路口直行時，與沈姓（47歲）男子駕駛客運公車、沿西門路同向外側車道直行時發生碰撞，造成機車和公車都受損、楊女子手腳擦挫傷，送醫診治無大礙。
機車被捲入公車右後輪，嚴重變形，女騎士未被捲入車底，但手腳擦挫傷，送醫診治無大礙，車禍發生後客運車沈姓男駕駛連忙停車下車察看並配合警方調查。
警方說，沈男和楊女酒測值都為零，員警呼籲，為了自身及其他用路人的行車安全，行車時應隨時留意周遭情況，減速慢行，以確保行車安全。
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